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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Жители Ростовской области массово избавляются от своих нефтебаз

Собственники нефтебаз в Ростовской области массово избавляются от своего бизнеса

3 июня 2024, 08:38
Фото: 1MI
Жители Ростовской области массово избавляются от своих нефтебаз
В Ростовской области выставили на продажу сразу несколько нефтебаз, следует из размещенных объявлений.

Самая дорогая нефтебаза находится в населенном пункте Тарасовский, стоит она 75 миллионов рублей. Здесь есть емкостный парк и офисное помещение площадью 300 квадратных метров.

Площадь земельного участка составляет один гектар. К объекту есть подъездные пути.

Еще одна нефтебаза продается в промзоне Азова, площадь участка превышает 0,6 гектара. Ее продают за 60 миллионов рублей.

«Работа нефтебазы основана на обслуживании нефтепродуктами Азовского района и прилегающих районов Краснодарского края, а также объектов потребления г. Ростова-на-Дону — 20 км», — говорится в объявлении.

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Самая дешевая нефтебаза стоит 15 миллионов рублей, она находится в Пролетарске.

«Имеется лицензия, все находится в рабочем состоянии. Есть насосы и двигатели, проведены вода и свет», — говорится в объявлении.

Отмечается, что на территории есть небольшой офис и помещение для рабочего персонала с функционирующей отопительной системой.

Ранее стало известно, что закрытый центр BMW продают в Ростове за полтора миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Продажа#Нефтебазы#Пролетарск
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