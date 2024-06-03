Собственники нефтебаз в Ростовской области массово избавляются от своего бизнеса

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Самая дорогая нефтебаза находится в населенном пункте Тарасовский, стоит она 75 миллионов рублей. Здесь есть емкостный парк и офисное помещение площадью 300 квадратных метров.
Площадь земельного участка составляет один гектар. К объекту есть подъездные пути.
Еще одна нефтебаза продается в промзоне Азова, площадь участка превышает 0,6 гектара. Ее продают за 60 миллионов рублей.
«Работа нефтебазы основана на обслуживании нефтепродуктами Азовского района и прилегающих районов Краснодарского края, а также объектов потребления г. Ростова-на-Дону — 20 км», — говорится в объявлении.
Самая дешевая нефтебаза стоит 15 миллионов рублей, она находится в Пролетарске.
«Имеется лицензия, все находится в рабочем состоянии. Есть насосы и двигатели, проведены вода и свет», — говорится в объявлении.
Отмечается, что на территории есть небольшой офис и помещение для рабочего персонала с функционирующей отопительной системой.
Ранее стало известно, что закрытый центр BMW продают в Ростове за полтора миллиарда рублей.