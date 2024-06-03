Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет 36-градусная жара

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В понедельник воздух прогреется до +31 градуса и в этот день выглянет солнце. На следующий день станет еще жарче, температура поднимется до +33 градусов.
В среду, 5 июня, будет облачная погода, в этот день ожидается самая жаркая погода на неделе. Термометры покажут +36 градусов.
К пятнице температура должна опуститься до +31 градуса. Такая же погода сохранится на выходных, дождей не будет.
По прогнозам синоптиков, по ночам температура будет опускаться до +19 градусов.
Ранее ущерб аграриев в донском регионе от заморозков и засухи составил 3,7 миллиарда рублей.