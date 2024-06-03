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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В Ростове-на-Дону ожидается 36-градусная жара с 5 июня

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет 36-градусная жара

3 июня 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону ожидается 36-градусная жара с 5 июня

В Ростове-на-Дону в самом начале июня сохранится жаркая погода и чаще всего будет солнечно, сообщили синоптики.

В понедельник воздух прогреется до +31 градуса и в этот день выглянет солнце. На следующий день станет еще жарче, температура поднимется до +33 градусов.

В среду, 5 июня, будет облачная погода, в этот день ожидается самая жаркая погода на неделе. Термометры покажут +36 градусов.

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К пятнице температура должна опуститься до +31 градуса. Такая же погода сохранится на выходных, дождей не будет.

По прогнозам синоптиков, по ночам температура будет опускаться до +19 градусов.

Ранее ущерб аграриев в донском регионе от заморозков и засухи составил 3,7 миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Солнце
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