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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Температура пойдет на спад в Ростове-на-Дону с 6 июня

Стало известно, когда жара пойдет на спад в Ростове-на-Дону

3 июня 2024, 17:53
Фото: Изображение Midjourney

Температура пойдет на спад в Ростове-на-Дону с 6 июня

В Ростове-на-Дону с четверга, 6 июня, температура воздуха пойдет на спад, сообщили синоптики.

Во вторник температура поднимется до +33 градусов, солнце будет скрываться за облаками. В среду воздух прогреется до +36 градусов, этот день окажется самым жарким на неделе.

После этого температура пойдет на спад, в четверг она составит +33 градуса. Ветер может усилиться до четырех метров в секунду.

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С пятницы по воскресенье средняя температура составит +30 градусов. Местным жителям обещают солнечную погоду, дождей не будет.

В ночное время будет сохраняться теплая погода, температура должна упасть до +20 градусов.

До этого ущерб фермеров в области от морозов и засухи оценили в 3,7 миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Синоптики
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