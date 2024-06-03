Стало известно, когда жара пойдет на спад в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Во вторник температура поднимется до +33 градусов, солнце будет скрываться за облаками. В среду воздух прогреется до +36 градусов, этот день окажется самым жарким на неделе.
После этого температура пойдет на спад, в четверг она составит +33 градуса. Ветер может усилиться до четырех метров в секунду.
С пятницы по воскресенье средняя температура составит +30 градусов. Местным жителям обещают солнечную погоду, дождей не будет.
В ночное время будет сохраняться теплая погода, температура должна упасть до +20 градусов.
До этого ущерб фермеров в области от морозов и засухи оценили в 3,7 миллиарда рублей.