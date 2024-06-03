Стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Согласно подсчетам, у среднестатистической семьи с ребенком в регионе может оставаться 44 тысячи рублей в месяц. Эта сумма получена после вычета минимальных расходов.
Если в семье двое детей, то может остаться после зарплаты 30 тысяч рублей.
На первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий АО с показателем 159 тысяч рублей, если в семье один ребенок.
Далее идут Москва и Ханты-Манский АО с возможностью копить 115 тысяч и 112 тысяч рублей.
Хуже всего ситуация обстоит в Кабардино-Балкарии, где семьи с одним ребенком могут откладывать 16 тысяч рублей. Если два ребенка, то им на жизнь уже не хватает 1,7 тысячи рублей.
Ранее были названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в Ростовской области.