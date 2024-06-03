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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты

Стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты

3 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI
Стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты

Ростовские семьи могут откладывать по 44 тыс рублей в месяц

В Ростовская область оказалась на 58 месте в РФ в рейтинге благосостояния семей, сообщает РИА «Новости».

Согласно подсчетам, у среднестатистической семьи с ребенком в регионе может оставаться 44 тысячи рублей в месяц. Эта сумма получена после вычета минимальных расходов.

Если в семье двое детей, то может остаться после зарплаты 30 тысяч рублей.

На первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий АО с показателем 159 тысяч рублей, если в семье один ребенок.

Названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в Ростовской области
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Далее идут Москва и Ханты-Манский АО с возможностью копить 115 тысяч и 112 тысяч рублей.

Хуже всего ситуация обстоит в Кабардино-Балкарии, где семьи с одним ребенком могут откладывать 16 тысяч рублей. Если два ребенка, то им на жизнь уже не хватает 1,7 тысячи рублей.

Ранее были названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Рейтинг#Благосостояние семей
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