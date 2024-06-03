Участники программы «Время героев» продолжили обучение на атомном ледоколе

По его словам, была создана мощная и сложная программа. Задача программы — предоставить участникам как базовые знания в различных областях, которые пригодятся в обычной жизни, так и лидерские, управленческие навыки. Комиссаров также подчеркнул, что знания лучше всего усваиваются, если они находят практическое применение.