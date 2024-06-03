Участники программы «Время героев» продолжили обучение на атомном ледоколе

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Напомним, что эту программу запустили по инициативе президента Владимира Путина. Основная цель программы заключается в подготовке опытных и квалифицированных руководителей из числа военнослужащих, как действующих, так и бывших, для последующего трудоустройства в органах муниципального и госуправления, а также в крупных корпорациях.
Ледокол с военнослужащими пройдет от Мурманска до Северного полюса, затем через Землю Франца-Иосифа и вернется обратно. Во время путешествия для участников будут организованы различные мероприятия.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что глава государства поручил сформировать программу на основе передовых практик Академии. Он отметил, что реализуется ряд программ, включая «Школу губернаторов», «Школу мэров» и конкурс «Лидеры России», с целью подготовки выдающихся управленцев для страны.
По его словам, была создана мощная и сложная программа. Задача программы — предоставить участникам как базовые знания в различных областях, которые пригодятся в обычной жизни, так и лидерские, управленческие навыки. Комиссаров также подчеркнул, что знания лучше всего усваиваются, если они находят практическое применение.
Участниками программы стали 83 человека, которые проявили героизм и мужество. Они рассказали, что им нравится обучение и коллектив.