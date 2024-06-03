В Ростовской области могут расширить приложения к дипломам вузов

Информация о наборе предметов, количестве прослушанных часов и оценки (в том числе зачет или незачет) содержатся сегодня в приложении к диплому о высшем образовании, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

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