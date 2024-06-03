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В Ростовской области могут расширить приложения к дипломам вузов

В Ростовской области могут расширить приложения к дипломам вузов

3 июня 2024, 16:17
Фото: wikimedia.org/Irishka1990
В Ростовской области могут расширить приложения к дипломам вузов
Информация о наборе предметов, количестве прослушанных часов и оценки (в том числе зачет или незачет) содержатся сегодня в приложении к диплому о высшем образовании, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что Минобрнауки РФ собирается расширить приложение к диплому вузов. Ожидается, что в приложении должно присутствовать больше полезной для работодателя информации.

«Вероятно, в приложении будет указываться тема дипломной работы, темы проектных работ, какие-то дополнительные компетенции и навыки. Например, информация об индивидуальной образовательной траектории», — полагает Владимир Гайворонский.

Собеседник добавляет, что обучаясь на одном факультете, студент мог дополнительно прослушать курс на другом. Это и есть индивидуальная образовательная траектория, которую следует указать в приложении к диплому.

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Также, по мнению эксперта, было бы неплохо отмечать и общие универсальные навыки выпускника. В их числе — оценки пунктуальности, коммуникабельности, стрессоустойчивости.

«Также, на мой взгляд, было бы неплохо указывать увлечения выпускника. Например, что он член сборной команды университета по футболу, или победитель вузовского вокального конкурса. На многих предприятиях есть свои команды, да и эти сведения характеризуют личность. На месте работодателей, я бы тоже обращал на это внимание», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата.

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