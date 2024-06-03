Жителей Ростовской области будут штрафовать за зимнюю резину

С 1 июня по 1 сентября на всей территории России будет действовать запрет на езду на шипованных шинах. За нарушение постановления грозит штраф в размере 500 рублей, но на первый раз водитель отделается только предупреждением. Стоит отметить, что данное правило не распространяется на зимние шины-"липучки».