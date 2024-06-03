Жителей Ростовской области будут штрафовать за зимнюю резину

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
С 1 июня по 1 сентября на всей территории России будет действовать запрет на езду на шипованных шинах. За нарушение постановления грозит штраф в размере 500 рублей, но на первый раз водитель отделается только предупреждением. Стоит отметить, что данное правило не распространяется на зимние шины-"липучки».
Также под запрет попадают не все автомобили. Он распространяется на пассажирские автомобили, в которых не более восьми посадочных мест, не считая водительского, и на небольшие грузовики до 3,5 тонны.
До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области разместят еще 20 дорожных камер установят на трассах. На закупку средств слежения уйдет более 68 миллионов рублей.