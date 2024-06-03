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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Жителей Ростовской области будут штрафовать за зимнюю резину

Жителей Ростовской области будут штрафовать за зимнюю резину

3 июня 2024, 06:55
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростовской области будут штрафовать за зимнюю резину
С 1 июня в Ростовской области действует летний запрет на шипованные шины. Автомобилистам нельзя ездить на зимней резине до 1 сентября. Это чревато штрафом, сообщают РИА «Новости».

С 1 июня по 1 сентября на всей территории России будет действовать запрет на езду на шипованных шинах. За нарушение постановления грозит штраф в размере 500 рублей, но на первый раз водитель отделается только предупреждением. Стоит отметить, что данное правило не распространяется на зимние шины-"липучки».

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Также под запрет попадают не все автомобили. Он распространяется на пассажирские автомобили, в которых не более восьми посадочных мест, не считая водительского, и на небольшие грузовики до 3,5 тонны.

До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области разместят еще 20 дорожных камер установят на трассах. На закупку средств слежения уйдет более 68 миллионов рублей.

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#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростовская область#Штраф#Транспорт#Машины#Запрет#Автомобили#Водители#Постановление#Зимняя резина
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