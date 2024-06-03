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Updated Сегодня, 05:19

Жители ЖК в Ростове-на-Дону пожаловались на крыс

Жители ЖК в Ростове-на-Дону пожаловались на крыс

3 июня 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в ЖК «Акварель» появились крысы, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одном из местных пабликов.

Горожане заметили на улице крыс, местным жителям это совершенно не понравилось. По их словам, они бегают рядом с рекой Темерник.

Пользователи в комментариях написали, что аналогичные проблемы были и ранее на этой территории.

«Как неожиданно, всю жизнь они там жили, тут появились люди и начали на них жаловаться», — пишут ростовчане.

Зоолог Тихонов рассказал, откуда в Ростове крысы и куда пропали воробьи
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Добавим, что местные жители постоянно жалуются на крыс на территории города. Ранее зоолог Тихонов рассказал, откуда в Ростове они берутся и куда пропали воробьи.

Кроме того, эксперты рассказали, почему в Ростове плодятся крысы.

До этого ростовчане рассказали о кишащих тараканах в школе №110.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Жалобы#Крысы#Река Темерник#ЖК Акварель
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