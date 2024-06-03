Жители ЖК в Ростове-на-Дону пожаловались на крыс

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Горожане заметили на улице крыс, местным жителям это совершенно не понравилось. По их словам, они бегают рядом с рекой Темерник.
Пользователи в комментариях написали, что аналогичные проблемы были и ранее на этой территории.
«Как неожиданно, всю жизнь они там жили, тут появились люди и начали на них жаловаться», — пишут ростовчане.
Добавим, что местные жители постоянно жалуются на крыс на территории города. Ранее зоолог Тихонов рассказал, откуда в Ростове они берутся и куда пропали воробьи.
Кроме того, эксперты рассказали, почему в Ростове плодятся крысы.
До этого ростовчане рассказали о кишащих тараканах в школе №110.