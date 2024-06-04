Большая Садовая в Ростове названа одной из самых дорогих улиц РФ

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Лидером в этом году признали проспект Ямашева, который находится в Казани. Вторую и третью строчки занимают улица Красная и площадь Свободы в Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Добавим, что оценивали их по арендным ставкам. Например, в Казани приходится платить по 40 тысяч рублей за каждый квадратный метр в год.
В топ-5 оказалась Большая Садовая с показателем 27 тысяч за «квадрат». В минувшем году эта улица была на восьмом месте.
Ранее новый рынок за полмиллиарда рублей открыли в донском регионе.
До этого появилась информация, что жилье на вторичном рынке быстрее растет в цене, чем на первичном.