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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Большая Садовая в Ростове названа одной из самых дорогих улиц РФ

Большая Садовая в Ростове названа одной из самых дорогих улиц РФ

4 июня 2024, 09:21
Фото: rostovgazeta.ru
Большая Садовая в Ростове названа одной из самых дорогих улиц РФ
По данным портала «РБК-Недвижимость», Большая Садовая в Ростове-на-Дону входит в список самых дорогих торговых улиц России.

Лидером в этом году признали проспект Ямашева, который находится в Казани. Вторую и третью строчки занимают улица Красная и площадь Свободы в Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Добавим, что оценивали их по арендным ставкам. Например, в Казани приходится платить по 40 тысяч рублей за каждый квадратный метр в год.

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В топ-5 оказалась Большая Садовая с показателем 27 тысяч за «квадрат». В минувшем году эта улица была на восьмом месте.

Ранее новый рынок за полмиллиарда рублей открыли в донском регионе.

До этого появилась информация, что жилье на вторичном рынке быстрее растет в цене, чем на первичном.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Большая Садовая#Дорогие улицы
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