Что внутри у самых дорогих домов в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Это трехэтажный комплекс площадью тысяча квадратных метров.
«Дизайн дома разработан французским проектно-архитектурным бюро NOVIDIS в Париже. Планировка дома включает три холла, две кухни, пять спален с гардеробными и собственными санузлами, кабинет, кинозал (стены и потолок обшиты экокожей), винный зал со встроенным стеклянным шкафом и гардеробную», — говорится в объявлении.
Кроме того, на территории есть гараж, в котором поместятся три автомобиля.
За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров. Он расположен в Советском районе Ростова-на-Дону.
«Продается уникальное домовладение площадью 750 квадратных метров на участке земли в 1800 квадратных метров. Этот дом был построен по оригинальному архитектурному проекту. На первом этаже находятся холл, гардеробная, ванная комната, столовая и гостиная. Также на этом же этаже расположены летняя кухня и круглогодичный бассейн, имеющие выход на террасу и задний двор», — пишет владелец.
В доме предусмотрен лифт. Помещения оформлены с использованием дорогостоящих материалов. Участок благоустроен, а ландшафт постоянно поддерживается садовником.
Он расположен в Аксае на улице Заречной, его площадь составляет 500 квадратных метров. Объявление опубликовали в феврале этого году и владелец поставил цену в 165 миллионов. Через некоторое время ее снизили на 5 миллионов, но после вернули первоначальное значение.
Причем судя по фотографиям, внутри нет никакой отделки. Поэтому для заселения придется сделать еще и ремонт.
«Облицовка дома выполнена из клинкерного кирпича и высококачественного дагестанского камня. На участке находится готовый крытый бассейн размером 12×5,5 метров. Обмен не рассматривается, торг не уместен», — говорится в объявлении.
Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей. Его площадь достигает 450 квадратных метров.
«Продаю элитное домовладение, его возвели качественно и основательно, это очень грамотный проект», — сказано в объявлении.
Цокольный этаж: СПА-зона с комнатой отдыха, сауной, хамамом, винным погребом, бойлерной, прачечной и хозяйственными помещениями. На втором этаже находятся три спальни, каждая оборудована собственной ванной комнатой и гардеробной, а также есть дополнительное помещение для хранения одежды.
На первом этаже располагаются входной холл, просторная гостиная, санузел, рабочий кабинет, а также просторная кухня и столовая с выходом на уютную террасу. Что касается общей площади земельного участка, то он достигает 900 «квадратов».
На территории также есть отдельный дом для постоянного проживания охранников.
Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района. Владелец позиционирует его, как усадьбу размером 600 квадратных метров, которая находится на участке в 2 тысячи «квадратов». Дом продается со всей мебелью и тем, что есть внутри, «под ключ».
Все постройки выполнены в едином архитектурном стиле. Дом возвели по индивидуальному проекту в 2014 году, облицован бельгийским кирпичом. Кровля выполнена из натуральной черепицы. Окна оснащены премиальными профилями и фурнитурой.
На первом этаже решили сделать холл, кухню-столовую, из которой можно попасть на открытую террасу. Здесь же есть и другие помещения, в том числе жилая комната, санузел и гостиная с витражными окнами и выходом в зону отдыха и СПА.
СПА-зона состоит из всесезонного бассейна размером 8×4 метра, сауны, душевой и санузла. Оборудование для бассейна находится в отдельном помещении.
«Придомовая территория прекрасно обустроена: установлена система автоматического полива, имеется зрелый ландшафт, ухоженные грядки, розарий, а также плодовые и декоративные деревья и кустарники.», — пишет владелец.
Если вы выбрали дом, необходимо внести задаток, чтобы подтвердить ваши намерения. Размер задатка устанавливается в отдельном соглашении, и внесенная сумма будет учтена при окончательной оплате стоимости дома.
Договор купли-продажи является ключевым документом, который фиксирует намерение продавца передать недвижимость в собственность покупателя.
Для регистрации права собственности все участники сделки должны предоставить полный комплект документов в МФЦ.
Обычно договор купли-продажи подписывается во время регистрации. Процесс госрегистрации права собственности занимает 9 рабочих дней с момента подачи документов.
После завершения регистрации можно вернуться в МФЦ, чтобы получить новую выписку из ЕГРН и зарегистрированный договор купли-продажи.
Ранее стало известно, что закрытый центр BMW продают в Ростове за полтора миллиарда рублей.