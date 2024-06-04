Что внутри у самых дорогих домов в Ростовской области

Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района. Владелец позиционирует его, как усадьбу размером 600 квадратных метров, которая находится на участке в 2 тысячи «квадратов». Дом продается со всей мебелью и тем, что есть внутри, «под ключ».