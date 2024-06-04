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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Стало известно, как выглядят внутри самые дорогие дома в Ростовской области

Что внутри у самых дорогих домов в Ростовской области

4 июня 2024, 12:35
Фото: Unsplash
Стало известно, как выглядят внутри самые дорогие дома в Ростовской области
В Ростовской области можно купить дом под различный бюджет, но самые дорогие коттеджи стоят десятки миллионов рублей. Как они выглядят, в материале RostovGazeta.

Самый дорогой дом в Ростовской области

Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Это трехэтажный комплекс площадью тысяча квадратных метров.

«Дизайн дома разработан французским проектно-архитектурным бюро NOVIDIS в Париже. Планировка дома включает три холла, две кухни, пять спален с гардеробными и собственными санузлами, кабинет, кинозал (стены и потолок обшиты экокожей), винный зал со встроенным стеклянным шкафом и гардеробную», — говорится в объявлении.

Кроме того, на территории есть гараж, в котором поместятся три автомобиля.

Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова.Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова.
Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова.Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова.
Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова.Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова.
Его стоимость составляет 240 миллионов рублей, он находится в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова.
Фото: Циан.ру

Эксклюзивный дом

За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров. Он расположен в Советском районе Ростова-на-Дону.

«Продается уникальное домовладение площадью 750 квадратных метров на участке земли в 1800 квадратных метров. Этот дом был построен по оригинальному архитектурному проекту. На первом этаже находятся холл, гардеробная, ванная комната, столовая и гостиная. Также на этом же этаже расположены летняя кухня и круглогодичный бассейн, имеющие выход на террасу и задний двор», — пишет владелец.

В доме предусмотрен лифт. Помещения оформлены с использованием дорогостоящих материалов. Участок благоустроен, а ландшафт постоянно поддерживается садовником.

За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров.За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров.
За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров.За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров.
За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров.За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров.
За 180 миллионов рублей можно купить трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров.
Фото: Циан.ру

Кирпичный дом за 165 млн рублей

Он расположен в Аксае на улице Заречной, его площадь составляет 500 квадратных метров. Объявление опубликовали в феврале этого году и владелец поставил цену в 165 миллионов. Через некоторое время ее снизили на 5 миллионов, но после вернули первоначальное значение.

Причем судя по фотографиям, внутри нет никакой отделки. Поэтому для заселения придется сделать еще и ремонт.

«Облицовка дома выполнена из клинкерного кирпича и высококачественного дагестанского камня. На участке находится готовый крытый бассейн размером 12×5,5 метров. Обмен не рассматривается, торг не уместен», — говорится в объявлении.

Кирпичный дом за 165 млн рублей. Он расположен в Аксае на улице ЗаречнойКирпичный дом за 165 млн рублей. Он расположен в Аксае на улице Заречной
Кирпичный дом за 165 млн рублей. Он расположен в Аксае на улице ЗаречнойКирпичный дом за 165 млн рублей. Он расположен в Аксае на улице Заречной
Кирпичный дом за 165 млн рублей. Он расположен в Аксае на улице ЗаречнойКирпичный дом за 165 млн рублей. Он расположен в Аксае на улице Заречной
Кирпичный дом за 165 млн рублей. Он расположен в Аксае на улице Заречной
Фото: Циан.ру

Элитное домовладение

Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей. Его площадь достигает 450 квадратных метров.

«Продаю элитное домовладение, его возвели качественно и основательно, это очень грамотный проект», — сказано в объявлении.

Цокольный этаж: СПА-зона с комнатой отдыха, сауной, хамамом, винным погребом, бойлерной, прачечной и хозяйственными помещениями. На втором этаже находятся три спальни, каждая оборудована собственной ванной комнатой и гардеробной, а также есть дополнительное помещение для хранения одежды.

На первом этаже располагаются входной холл, просторная гостиная, санузел, рабочий кабинет, а также просторная кухня и столовая с выходом на уютную террасу. Что касается общей площади земельного участка, то он достигает 900 «квадратов».

На территории также есть отдельный дом для постоянного проживания охранников.

Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей.Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей.
Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей.Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей.
Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей.Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей.
Комплекс продают в микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону, стоит он 150 миллионов рублей.
Фото: Циан.ру

Индивидуальный проект дома

Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района. Владелец позиционирует его, как усадьбу размером 600 квадратных метров, которая находится на участке в 2 тысячи «квадратов». Дом продается со всей мебелью и тем, что есть внутри, «под ключ».

Все постройки выполнены в едином архитектурном стиле. Дом возвели по индивидуальному проекту в 2014 году, облицован бельгийским кирпичом. Кровля выполнена из натуральной черепицы. Окна оснащены премиальными профилями и фурнитурой.

На первом этаже решили сделать холл, кухню-столовую, из которой можно попасть на открытую террасу. Здесь же есть и другие помещения, в том числе жилая комната, санузел и гостиная с витражными окнами и выходом в зону отдыха и СПА.

СПА-зона состоит из всесезонного бассейна размером 8×4 метра, сауны, душевой и санузла. Оборудование для бассейна находится в отдельном помещении.

«Придомовая территория прекрасно обустроена: установлена система автоматического полива, имеется зрелый ландшафт, ухоженные грядки, розарий, а также плодовые и декоративные деревья и кустарники.», — пишет владелец.

Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района.Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района.
Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района.Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района.
Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района.Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района.
Если есть 110 миллионов рублей и нужно купить дом, то по такой цене выставили комплекс в поселке Октябрьский Аксайского района.
Фото: Циан.ру

Как проходит покупка дома

Если вы выбрали дом, необходимо внести задаток, чтобы подтвердить ваши намерения. Размер задатка устанавливается в отдельном соглашении, и внесенная сумма будет учтена при окончательной оплате стоимости дома.

Договор купли-продажи является ключевым документом, который фиксирует намерение продавца передать недвижимость в собственность покупателя.

Для регистрации права собственности все участники сделки должны предоставить полный комплект документов в МФЦ.

Для регистрации права собственности все участники сделки должны предоставить полный комплект документов в МФЦ.Для регистрации права собственности все участники сделки должны предоставить полный комплект документов в МФЦ.
Для регистрации права собственности все участники сделки должны предоставить полный комплект документов в МФЦ.
Фото: 1MI

Обычно договор купли-продажи подписывается во время регистрации. Процесс госрегистрации права собственности занимает 9 рабочих дней с момента подачи документов.

После завершения регистрации можно вернуться в МФЦ, чтобы получить новую выписку из ЕГРН и зарегистрированный договор купли-продажи.

Ранее стало известно, что закрытый центр BMW продают в Ростове за полтора миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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