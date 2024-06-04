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Многоэтажки двух улиц Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей

Две улицы Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей

4 июня 2024, 17:37
Фото: rostovgazeta.ru
Многоэтажки двух улиц Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей
В редакцию RostovGazeta обратились жители многоэтажных домов на улицах Каширская и 2-я Краснодарская в Ростове. Люди негодуют — с 13 мая им почти на месяц отключили горячую воду. А 4 июня выключили и холодную.

Жители Каширской и 2-й Краснодарской в Ростове возмущены, что в один из самых жарких дней их с полудня оставили без какой-либо воды. Люди иронизируют, ссылаясь на информацию, которую прочли в группе соцсети «Это Ростов». Там расходится «мем дня», что на 2-й Краснодарской во время ремонта труб горячей воды, рабочие повредили трубу с холодной.

«Как только нам выключили и холодную воду, жители нашего дома звонили в водоканал. Одним говорили, что никакой аварии нет. Но другим, кто звонил позже, сказали, что произошла авария», — отмечают жильцы дома на Каширской.
Почти на месяц отключат горячую воду в пяти районах Ростова-на-Дону
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Корреспондент RostovGazeta прибыл на место аварии и убедился, что вечером 4 июня сотрудники водоканала работают там, где прежде велся ремонт труб горячей воды.

Корреспондент RostovGazeta прибыл на место аварии и убедился, что там работают сотрудники Водоканала. Корреспондент RostovGazeta прибыл на место аварии и убедился, что там работают сотрудники Водоканала. 
Корреспондент RostovGazeta прибыл на место аварии и убедился, что там работают сотрудники Водоканала. Корреспондент RostovGazeta прибыл на место аварии и убедился, что там работают сотрудники Водоканала. 
Корреспондент RostovGazeta прибыл на место аварии и убедился, что там работают сотрудники Водоканала. 
Фото: rostovgazeta.ru

В водоканале разъяснили, что произошел порыв на 2-й Краснодарской, и сейчас аварийную ситуацию устраняют.

«Работа будет ориентировочно до часу ночи», — подчеркнули в водоканале.

Ранее RostovGazeta сообщала, как мощный коммунальный фонтан заливал улицу в Ростове.

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