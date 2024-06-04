Две улицы Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей

Жители Каширской и 2-й Краснодарской в Ростове возмущены, что в один из самых жарких дней их с полудня оставили без какой-либо воды. Люди иронизируют, ссылаясь на информацию, которую прочли в группе соцсети «Это Ростов». Там расходится «мем дня», что на 2-й Краснодарской во время ремонта труб горячей воды, рабочие повредили трубу с холодной.