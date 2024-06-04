Две улицы Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Жители Каширской и 2-й Краснодарской в Ростове возмущены, что в один из самых жарких дней их с полудня оставили без какой-либо воды. Люди иронизируют, ссылаясь на информацию, которую прочли в группе соцсети «Это Ростов». Там расходится «мем дня», что на 2-й Краснодарской во время ремонта труб горячей воды, рабочие повредили трубу с холодной.
«Как только нам выключили и холодную воду, жители нашего дома звонили в водоканал. Одним говорили, что никакой аварии нет. Но другим, кто звонил позже, сказали, что произошла авария», — отмечают жильцы дома на Каширской.
Корреспондент RostovGazeta прибыл на место аварии и убедился, что вечером 4 июня сотрудники водоканала работают там, где прежде велся ремонт труб горячей воды.
В водоканале разъяснили, что произошел порыв на 2-й Краснодарской, и сейчас аварийную ситуацию устраняют.
«Работа будет ориентировочно до часу ночи», — подчеркнули в водоканале.
Ранее RostovGazeta сообщала, как мощный коммунальный фонтан заливал улицу в Ростове.