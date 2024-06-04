Эколог рассказал, почему в Ростовской области разрушаются берега водоемов

Спикер добавляет, что проблемы могут возникнуть и от Цимлянского водохранилища вниз по правому берегу Дона. Там тоже были построены частные домовладения и небольшие предприятия. Прежде они достаточно далеко располагались от берега. Но с годами вода пребывала и теперь подобралась к ним.