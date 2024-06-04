Эколог рассказал, почему в Ростовской области разрушаются берега водоемов

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Напомним, что по прогнозам ученых, из-за обрушения берегов Таганрогского залива, Ростовская область рискует потерять сотни тысяч квадратных метров земли и 70 объектов инфраструктуры.
По мнению эколога, к разрушению берегов на Дону, в основном, привела непродуманная массовая застройка. Сегодня река подтачивает Таганрогский залив и правый берег Веселовского водохранилища — он осыпается. Однако возле Манычского водохранилища больше страдают сельхозугодья.
«На Дону, где увеличено количество жителей, люди пытаются строить поближе к берегу. Сложная ситуация сложилась в Таганроге. Там, в знаменитом районе Щемиловских переулков, издревле было мало деревьев, а укрепительные работы берегов никто не проводил», — отмечает Алексей Лебедев.
Спикер разъясняет, что еще в 90-е годы был сильный шторм, из-за которого обрушился высокий берег Таганрогского залива. Тогда и выяснилось, что в древние года здесь было кладбище, на котором впоследствии люди построили свои дома.
«Рано или поздно вода подточит берега Таганрогского залива. По Таганрогу были проекты, собирались проводить берегоукрепление, но дело до этого не дошло. Сложность ситуации заключается еще в плотности застройки, которая расположена в черте города», — уточняет эколог.
Спикер добавляет, что проблемы могут возникнуть и от Цимлянского водохранилища вниз по правому берегу Дона. Там тоже были построены частные домовладения и небольшие предприятия. Прежде они достаточно далеко располагались от берега. Но с годами вода пребывала и теперь подобралась к ним.
«Об этих проблемах знают, они возникают, люди жалуются. Но для решения задач нужны колоссальные суммы денег», — резюмирует эколог.
Об интенсивном разрушении берегов Дона в Ростовской области ученые предупреждали еще летом 2023 года, предполагая, что этот процесс будет становиться все интенсивней.