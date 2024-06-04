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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Жителя Ростовской области осудили за взлом государственного программного обеспечения

Экс-сотрудника оборонного завода на Дону осудили за взлом системы безопасности

4 июня 2024, 13:20
Фото: Минобороны РФ / для иллюстрации
Жителя Ростовской области осудили за взлом государственного программного обеспечения
УФСБ России по Ростовской области вынес обвинение бывшему сотруднику предприятия оборонно-промышленного комплекса. Мужчина хотел скопировать и изменить конфиденциальную информацию предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Инженер одного из донских предприятий оборонно-промышленного комплекса намеревался влезть в базу данных компании. Находясь на рабочем месте, он взломал защиту компьютерной информации программно-технического комплекса, который являлся значимым объектом критической информационной инфраструктуры РФ.

Он хотел скопировать информацию, чтобы в дальнейшем модифицировать полученные сведения о ходе технологического процесса изготовления изделий на предприятии.

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В отношении работника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ — «Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру РФ». Каменский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы. Также ему запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре России.

Ранее стало известно, что ростовчанин судится с «РостовАвтоДором» из-за ямы на дороге.

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