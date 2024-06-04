Экс-сотрудника оборонного завода на Дону осудили за взлом системы безопасности

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Инженер одного из донских предприятий оборонно-промышленного комплекса намеревался влезть в базу данных компании. Находясь на рабочем месте, он взломал защиту компьютерной информации программно-технического комплекса, который являлся значимым объектом критической информационной инфраструктуры РФ.
Он хотел скопировать информацию, чтобы в дальнейшем модифицировать полученные сведения о ходе технологического процесса изготовления изделий на предприятии.
В отношении работника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ — «Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру РФ». Каменский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы. Также ему запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре России.
Ранее стало известно, что ростовчанин судится с «РостовАвтоДором» из-за ямы на дороге.