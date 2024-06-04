Экс-сотрудника оборонного завода на Дону осудили за взлом системы безопасности

В отношении работника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ — «Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру РФ». Каменский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы. Также ему запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре России.