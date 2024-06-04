Голубев поручил подготовить проект планировки дороги «Орбитальная-2» в Ростове

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Василий Голубев распорядился создать проект первого этапа планировки и определения границ четырехполосной автодороги «Орбитальная-2». Обеспечить подготовку проекта поручено Минтрансу области. Контролировать исполнение указания будет замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Напомним, что проект предполагает строительство дороги протяженностью 4,5 километра. Она должна максимально оптимизировать транспортное движение в Суворовском районе и обеспечить логистическую связь с Северным жилым массивом. «Орбитальная-2» позволит разгрузить дорожное сообщение Ростова-на-Дону.
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