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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Голубев поручил подготовить проекта планировки дороги «Орбитальная-2» в Ростове

Голубев поручил подготовить проект планировки дороги «Орбитальная-2» в Ростове

4 июня 2024, 17:28
Фото: 1MI
Голубев поручил подготовить проекта планировки дороги «Орбитальная-2» в Ростове
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания дороги регионального значения «Орбитальная-2», документ размещен на официальном портале правовой информации южного региона.

Василий Голубев распорядился создать проект первого этапа планировки и определения границ четырехполосной автодороги «Орбитальная-2». Обеспечить подготовку проекта поручено Минтрансу области. Контролировать исполнение указания будет замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

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Напомним, что проект предполагает строительство дороги протяженностью 4,5 километра. Она должна максимально оптимизировать транспортное движение в Суворовском районе и обеспечить логистическую связь с Северным жилым массивом. «Орбитальная-2» позволит разгрузить дорожное сообщение Ростова-на-Дону.

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