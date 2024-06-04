Хакер рассказал, что грозит ростовчанам из-за кибер-атаки на «СДЭК»

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Как объяснил ростовский хакер-программист Георг Буцуканов, сливы данных клиентов крупных компаний с целью последующих атак на их активы — частая цель хакеров-злоумышленников.
«Они могли получить доступ не только к номерам телефонов и именам клиентов СДЭКа, но еще увидеть, что люди заказывают или отправляют. Получить доступ к их банковским данным, если они были прикреплены к аккаунтам. Кроме физических лиц, могут пострадать и юридические, так как их данные тоже оказались слиты. И из-за совсем других масштабов деятельности, юрлица в случае последующих афер могут понести большие убытки, чем физлица», — отмечает эксперт.
Георг Буцуканов отмечает, что на 100% от хакерских атак не может быть застрахован никто, поэтому пользователи таких сервисов, которые собирают какую-либо личную информацию, стоит самим тщательно следить за тем, что они отдают в распоряжение третьих лиц.
«Лучше иметь два номера телефона: один для всех ваших личных дел, а другой — для привязки к аккаунтам. То же самое с электронной почтой. Не разрешайте приложениям „запоминать“ карты, адреса и данные других документов. Эти мелочи уже существенно снизят ваши риски», — советует программист.
Ранее RostovGazeta писала о том, чьи личные данные слили в даркнет ростовские хакеры.