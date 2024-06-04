Хакер рассказал, что грозит ростовчанам из-за кибер-атаки на «СДЭК»

«Они могли получить доступ не только к номерам телефонов и именам клиентов СДЭКа, но еще увидеть, что люди заказывают или отправляют. Получить доступ к их банковским данным, если они были прикреплены к аккаунтам. Кроме физических лиц, могут пострадать и юридические, так как их данные тоже оказались слиты. И из-за совсем других масштабов деятельности, юрлица в случае последующих афер могут понести большие убытки, чем физлица», — отмечает эксперт.