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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Хакер рассказал, что грозит ростовчанам из-за кибер-атаки на «СДЭК»

Хакер рассказал, что грозит ростовчанам из-за кибер-атаки на СДЭК

4 июня 2024, 14:51
Фото: Gone Postal/wikimedia.org
Хакер рассказал, что грозит ростовчанам из-за кибер-атаки на «СДЭК»
Напомним, масштабный сбой в работе сервиса доставки СДЭК произошел 26 мая, а позже в СМИ появилась информация о сливе данных пользователей сервиса в Сеть. Ростовский хакер-программист Георг Буцуканов рассказал RostovGazeta, что грозит клиентам компании.

Как объяснил ростовский хакер-программист Георг Буцуканов, сливы данных клиентов крупных компаний с целью последующих атак на их активы — частая цель хакеров-злоумышленников.

«Они могли получить доступ не только к номерам телефонов и именам клиентов СДЭКа, но еще увидеть, что люди заказывают или отправляют. Получить доступ к их банковским данным, если они были прикреплены к аккаунтам. Кроме физических лиц, могут пострадать и юридические, так как их данные тоже оказались слиты. И из-за совсем других масштабов деятельности, юрлица в случае последующих афер могут понести большие убытки, чем физлица», — отмечает эксперт.

Георг Буцуканов отмечает, что на 100% от хакерских атак не может быть застрахован никто, поэтому пользователи таких сервисов, которые собирают какую-либо личную информацию, стоит самим тщательно следить за тем, что они отдают в распоряжение третьих лиц.

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«Лучше иметь два номера телефона: один для всех ваших личных дел, а другой — для привязки к аккаунтам. То же самое с электронной почтой. Не разрешайте приложениям „запоминать“ карты, адреса и данные других документов. Эти мелочи уже существенно снизят ваши риски», — советует программист.

Ранее RostovGazeta писала о том, чьи личные данные слили в даркнет ростовские хакеры.

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