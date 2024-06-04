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Массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

4 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI
Массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области из-за аварии с несколькими машинами появились пробки на трассе М-4 «Дон», сообщили водители в соцсетях.

На трассе М-4 «Дон» в районе поселка Рассвет столкнулись легковой автомобиль, пикап и фура. Это спровоцировало пробку, которая растянулась до Аксая.

Длина затора составляет более 11 километров, водители стоят в пробке уже от Аксая до Новочеркасска. Показано, что на этом участке произошли сразу две аварии.

ДТП парализовало движение на Стачках в Ростове-на-Дону
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«Стоим в пробке больше часа», — заявили ростовчане.«Стоим в пробке больше часа», — заявили ростовчане.
«Стоим в пробке больше часа», — заявили ростовчане.
Фото: Яндекс.Карты

Вместе с этим движение в направлении Ростова-на-Дону сейчас свободно.

«Стоим в пробке больше часа», — заявили ростовчане.

«Жестко, конечно», — пишут горожане.

До этого пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Трасса М-4 «Дон»#Происшествия#Массовое ДТП
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