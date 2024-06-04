Массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
На трассе М-4 «Дон» в районе поселка Рассвет столкнулись легковой автомобиль, пикап и фура. Это спровоцировало пробку, которая растянулась до Аксая.
Длина затора составляет более 11 километров, водители стоят в пробке уже от Аксая до Новочеркасска. Показано, что на этом участке произошли сразу две аварии.
Вместе с этим движение в направлении Ростова-на-Дону сейчас свободно.
«Стоим в пробке больше часа», — заявили ростовчане.
«Жестко, конечно», — пишут горожане.
До этого пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области.