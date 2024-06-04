На протяжении месяца улицы Ростова топит фекалиями

По словам местных жителей, еще три года назад на станции рядом с домой на Нансена, 121 сломался насос, из-за чего нечистоты затопили все вокруг. Механизм починили на скорую руку. И вот снова та же проблема. Фекалии текут по улицам города и попадают в Дон.