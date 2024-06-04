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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

На протяжении месяца улицы Ростова топит фекалиями

На протяжении месяца улицы Ростова топит фекалиями

4 июня 2024, 14:44
Фото: 1MI
На протяжении месяца улицы Ростова топит фекалиями
Сломанный насос стал причиной дискомфорта жителей Ростова-на-Дону. На протяжении месяца проспект Михаила Нагибина и улицу Нансена топит фекалиями из канализационно-насосной станции, сообщают «Аргументы и Факты-Ростов».

По словам местных жителей, еще три года назад на станции рядом с домой на Нансена, 121 сломался насос, из-за чего нечистоты затопили все вокруг. Механизм починили на скорую руку. И вот снова та же проблема. Фекалии текут по улицам города и попадают в Дон.

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Жители района отмечают, что канализационные воды доходят даже до гаражей, где некоторые хранят свои вещи. Люди пытались жаловаться в администрацию Октябрьского района, но пока безрезультатно.

Ранее стало известно, что Ростове-на-Дону полчища тараканов атаковали жилой дом в центре города.

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