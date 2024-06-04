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Updated Сегодня, 08:16

Нефтеперерабатывающий завод за 4,8 млрд рублей построят в Ростовской области

Нефтеперерабатывающий завод за 4,8 млрд рублей построят в Ростовской области

4 июня 2024, 08:14
Фото: 1MI
Нефтеперерабатывающий завод за 4,8 млрд рублей построят в Ростовской области
В Ростовской области в этом году начнется строительство нефтеперерабатывающего предприятия, сообщают «Известия».

Реализация проекта должна начаться в третьем квартале 2024 года. Часть денег планирует вложить инвестор.

Покупателями должны стать крупные промышленные предприятия, в данный момент с ними идут переговоры. Кроме того, продукцию хотят отправлять на экспорт, в том числе в Таджикистан и Монголию.

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Отмечается, что стоимость предприятия может составить 4,8 миллиарда рублей. Здесь будут выпускать смазочные материалы, автохимию, охлаждающие жидкости.

Полностью работа над проектом должна завершиться до 2033 года.

Ранее экспертиза одобрила строительство металлургического завода в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инвестиции#Нефтеперерабатывающий завод
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