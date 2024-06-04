Нефтеперерабатывающий завод за 4,8 млрд рублей построят в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Реализация проекта должна начаться в третьем квартале 2024 года. Часть денег планирует вложить инвестор.
Покупателями должны стать крупные промышленные предприятия, в данный момент с ними идут переговоры. Кроме того, продукцию хотят отправлять на экспорт, в том числе в Таджикистан и Монголию.
Отмечается, что стоимость предприятия может составить 4,8 миллиарда рублей. Здесь будут выпускать смазочные материалы, автохимию, охлаждающие жидкости.
Полностью работа над проектом должна завершиться до 2033 года.
Ранее экспертиза одобрила строительство металлургического завода в Ростовской области.