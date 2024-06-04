Некрополь со скелетами обнаружили в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По информации канала, на улице Пушкинской нашли некрополь 18 века. Говорится, что в те времена здесь хоронили солдат и жителей крепости Дмитрия Ростовского.
«Археологи нашли 61 могилу и ров, которым было окружено кладбище», — сказано в сообщении.
Отмечается, что также были обнаружены две старинные монеты.
«Ужасно интересное археологическое открытие. Надо изучать дальше», — написали пользователи в комментариях.
«А теперь на этом месте дом построят, так и живем, на костях», — заявили ростовчане.
«Застройщику не повезло, думаю, котлован под высотку копали. Теперь археологи, экспертиза, перезахоронение», — сообщают горожане.
Ранее в центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем.