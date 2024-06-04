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Некрополь со скелетами обнаружили в центре Ростова-на-Дону

Некрополь со скелетами обнаружили в центре Ростова-на-Дону

4 июня 2024, 09:31
Фото: Unsplash / Видео ТГ don_mash
Некрополь со скелетами обнаружили в центре Ростова-на-Дону
В центральной части Ростова-на-Дону обнаружили некрополь во время раскопок, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, на улице Пушкинской нашли некрополь 18 века. Говорится, что в те времена здесь хоронили солдат и жителей крепости Дмитрия Ростовского.

«Археологи нашли 61 могилу и ров, которым было окружено кладбище», — сказано в сообщении.

Отмечается, что также были обнаружены две старинные монеты.

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Некрополь со скелетами обнаружили в центре Ростова-на-Дону

«Ужасно интересное археологическое открытие. Надо изучать дальше», — написали пользователи в комментариях.

«А теперь на этом месте дом построят, так и живем, на костях», — заявили ростовчане.

«Застройщику не повезло, думаю, котлован под высотку копали. Теперь археологи, экспертиза, перезахоронение», — сообщают горожане.

Ранее в центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Археология#Раскопки
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