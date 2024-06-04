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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

В Ростовской области ожидается пекло до +38 градусов

Пекло до +38 градусов придет в Ростовскую область

4 июня 2024, 17:33
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидается пекло до +38 градусов
С 5 по 7 июня в Ростовской области температура воздуха прогреется до +38 градусов. Местами ожидается дождь и грозы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, сообщает ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, 5 июня днем и вечером в Ростовской области могут пройти кратковременные дожди с грозами. Температура поднимется до +30–+35 градусов. В отдельных районах она может достигать +38 градусов.

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер
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В четверг и пятницу, 6 и 7 июня, ночью в южной части Ростовской области также пройдут дожди с грозами. На западе донского региона ожидается сильный порывистый ветер 12–14 местов в секунду. Температура опуститься до +20–+25, но уже днем она вновь составит +30–+35, местами до +38.

Ранее стало известно, когда жара пойдет на спад в Ростове-на-Дону.

До этого ученные спрогнозировали, что часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив.

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