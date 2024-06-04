Пекло до +38 градусов придет в Ростовскую область

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Так, 5 июня днем и вечером в Ростовской области могут пройти кратковременные дожди с грозами. Температура поднимется до +30–+35 градусов. В отдельных районах она может достигать +38 градусов.
В четверг и пятницу, 6 и 7 июня, ночью в южной части Ростовской области также пройдут дожди с грозами. На западе донского региона ожидается сильный порывистый ветер 12–14 местов в секунду. Температура опуститься до +20–+25, но уже днем она вновь составит +30–+35, местами до +38.
Ранее стало известно, когда жара пойдет на спад в Ростове-на-Дону.
До этого ученные спрогнозировали, что часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив.