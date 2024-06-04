Пекло до +38 градусов придет в Ростовскую область

В четверг и пятницу, 6 и 7 июня, ночью в южной части Ростовской области также пройдут дожди с грозами. На западе донского региона ожидается сильный порывистый ветер 12–14 местов в секунду. Температура опуститься до +20–+25, но уже днем она вновь составит +30–+35, местами до +38.