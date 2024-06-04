Пляж в парке «Дружба» в Ростове не прошел санитарную проверку

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
На территории Ростова открыли три пляжа: в парке «Левобережный», на острове Зеленый и частный пляж «Каррера» в Советском районе. При этом пляж в парке «Дружба» до сих пор закрыт. Проверка показала, что вода не соответствует нормам СанПиН. Глава администрации заверил, что если при взятии повторных проб вода будет соответствовать необходимым нормам, пляж откроют.
Логвиненко отметил, что в этом году значительно усилены меры безопасности и выделены зоны для купания детей. Помимо этого, сделали больше спасательных пунктов и ввели береговое патрулирование.
«В этом году для обеспечения порядка в вечернее и ночное время на городском пляже заключен контракт с ЧОП», — сообщил он.
Ранее RostovGazeta сообщила, что в России резко выросла стоимость путевок в детские лагеря.