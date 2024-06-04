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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Пляж «Дружба» в Ростове не прошел санитарную проверку

Пляж в парке «Дружба» в Ростове не прошел санитарную проверку

4 июня 2024, 14:03
Фото: Администрация Ростова
Пляж «Дружба» в Ростове не прошел санитарную проверку
Пляж в парке «Дружба» в Ростове-на-Дону не прошел проверку требований СанПиН, поэтому купаться на нем пока запрещено, следует из сообщения главы администрации города Алексея Логвиненко.

На территории Ростова открыли три пляжа: в парке «Левобережный», на острове Зеленый и частный пляж «Каррера» в Советском районе. При этом пляж в парке «Дружба» до сих пор закрыт. Проверка показала, что вода не соответствует нормам СанПиН. Глава администрации заверил, что если при взятии повторных проб вода будет соответствовать необходимым нормам, пляж откроют.

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Фото: Администрация Ростова

Логвиненко отметил, что в этом году значительно усилены меры безопасности и выделены зоны для купания детей. Помимо этого, сделали больше спасательных пунктов и ввели береговое патрулирование.

«В этом году для обеспечения порядка в вечернее и ночное время на городском пляже заключен контракт с ЧОП», — сообщил он.

Ранее RostovGazeta сообщила, что в России резко выросла стоимость путевок в детские лагеря.

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