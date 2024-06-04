Пляж в парке «Дружба» в Ростове не прошел санитарную проверку

На территории Ростова открыли три пляжа: в парке «Левобережный», на острове Зеленый и частный пляж «Каррера» в Советском районе. При этом пляж в парке «Дружба» до сих пор закрыт. Проверка показала, что вода не соответствует нормам СанПиН. Глава администрации заверил, что если при взятии повторных проб вода будет соответствовать необходимым нормам, пляж откроют.