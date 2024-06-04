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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Продавец лимонада и инструктор в аквапарке: где подработать летом в Ростове

Продавец лимонада и инструктор в аквапарке: сколько можно заработать летом в Ростове

4 июня 2024, 12:28
Фото: halayalex/freepik
Продавец лимонада и инструктор в аквапарке: где подработать летом в Ростове

Рекрутеры рассказали, кем можно подработать летом в Ростове

Сезонные работники нужны в Ростове в разных сферах. Где можно подработать в городе летом, поделились с корреспондентом RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Продавец лимонада

Временную работу на лето предлагают продавцам лимонада, сладкой ваты, мороженого, кукурузы и так далее. За смену продавцу могут платить от одной тысячи рублей. От кандидата не требуется опыт работы. Также из плюсов — точку работы можно выбрать рядом с домом.

Водитель

С июня по сентябрь торговым компаниям нужны водители, чтобы развозить по точкам продажи прохладительные напитки. От соискателя требуется наличие прав категории В и опыт работы не менее трёх лет. Транспорт зачастую предлагает сам работодатель. Заработок водителя будет зависеть от маршрутов поездок и количества смен. Средний доход, предлагаемый компаниями, составляет 55 тысяч рублей в месяц.

С июня по сентябрь торговым компаниям нужны водители, чтобы развозить по точкам продажи прохладительные напитки.С июня по сентябрь торговым компаниям нужны водители, чтобы развозить по точкам продажи прохладительные напитки.
С июня по сентябрь торговым компаниям нужны водители, чтобы развозить по точкам продажи прохладительные напитки.
Фото: 1MI
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Инструктор аквапарка

Инструктора водных аттракционов в Ростове-на-Дону тоже приглашают на работу на один сезон. Правда, он должен быть готов работать по утрам, днём или по вечерам с плавающими выходными. За одну смену инструктор будет получать от 2,5 тысячи до трех тысяч рублей. Обязательное, но и ожидаемое требование для соискателя — умение хорошо плавать. Также плюсом будет коммуникабельность и умение работать в команде.

Инструктора водных аттракционов в Ростове-на-Дону тоже приглашают на работу на один сезонИнструктора водных аттракционов в Ростове-на-Дону тоже приглашают на работу на один сезон
Инструктора водных аттракционов в Ростове-на-Дону тоже приглашают на работу на один сезон
Фото: 1MI

Воспитатель в летнем лагере

На лето в детские лагеря в Ростове приглашают воспитателя для небольшой группы детей в возрасте от 8 до 12 лет. Специалисту обещают еженедельные выплаты, исходя из ежедневного тарифа в размере двух тысяч рублей, а также питание за счёт работодателя. От соискателя требуется медкнижка и желательно иметь опыт работы с детьми.

Администратор гостиницы

Администраторы гостиницы работают по сменному графику 2/2. Средний заработок, указанный в вакансии, составляет 35 тысяч рублей. На эту должность готовы принять новичка без опыта. В обязанности сотрудника входят размещение и регистрация гостей, приём входящих звонков и документов, составление отчёта по итогам смены.

Администраторы гостиницы работают по сменному графику 2/2.Администраторы гостиницы работают по сменному графику 2/2.
Администраторы гостиницы работают по сменному графику 2/2.
Фото: Unsplash
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Фасовщик на производстве

На эту позицию могут претендовать кандидаты разного возраста, включая подростков от 14 лет. В их обязанности будет входить фасовка и упаковка продукции на производстве. За полный рабочий день по графику 5/2 компании готова платить до 60 тысяч рублей в месяц. Работа носит сезонный характер до сентября включительно.

Фасовщик на производствеФасовщик на производстве
Фасовщик на производстве
Фото: Unsplash

Слесарь-ремонтник

На период хлебоуборочных работ предприятиям требуются слесари-ремонтники. При желании специалист может остаться на постоянное трудоустройство. В «горячий» сезон он будет работать по графику 2/2, а в остальное время — по схеме 5/2. Предприятие готово предоставить трансфер к месту работы, взять на себя расходы по прохождению медосмотра. Также рассмотреть могут новичка без опыта.

Пекарь-кондитер

Опытного пекаря-кондитера могут взять на сезонную работу. Ему поручат готовить кондитерские изделия, выпечку и десерты по нормам и стандартам той или иной компании. За одну рабочую смену пекарю готовы платить от трех с половиной тысяч рублей.

Опытного пекаря-кондитера могут взять на сезонную работу.Опытного пекаря-кондитера могут взять на сезонную работу.
Опытного пекаря-кондитера могут взять на сезонную работу.
Фото: 1MI

Тракторист-машинист

На временную вахту в Ростовской области ищут тракториста-машиниста. Ему обещают зарплату от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Иногородним готовы предоставить проживание и трехразовое питание. В обязанности тракториста-машиниста будет входить полный комплекс механизированных садовых работ.

Ранее были названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в Ростовской области.

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