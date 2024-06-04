Продавец лимонада и инструктор в аквапарке: сколько можно заработать летом в Ростове

Инструктора водных аттракционов в Ростове-на-Дону тоже приглашают на работу на один сезон. Правда, он должен быть готов работать по утрам, днём или по вечерам с плавающими выходными. За одну смену инструктор будет получать от 2,5 тысячи до трех тысяч рублей. Обязательное, но и ожидаемое требование для соискателя — умение хорошо плавать. Также плюсом будет коммуникабельность и умение работать в команде.

