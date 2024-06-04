РЭО: На полях ПМЭФ олимпийские чемпионы проведут уборку

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, мероприятие спортивно-экологической направленности ориентировано на мотивирование людей заботиться о своем здоровье, а также о «здоровье» планеты. Ведь от каждого жителя зависит экологическое будущее РФ. Заранее выразив слова благодарности участникам, Буцаев отметил, что они непременно внесут значительный вклад в защиту окружающей среды, а также смогут перенять экопривычки, которыми в дальнейшем поделятся со своими знакомыми. Глава РЭО также добавил то, что поскольку мероприятие проходит на полях ПМЭФ, оно является особенно ценным. Об этом пишет 56orb.ru.