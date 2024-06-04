РЭО: На полях ПМЭФ олимпийские чемпионы проведут уборку

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, мероприятие спортивно-экологической направленности ориентировано на мотивирование людей заботиться о своем здоровье, а также о «здоровье» планеты. Ведь от каждого жителя зависит экологическое будущее РФ. Заранее выразив слова благодарности участникам, Буцаев отметил, что они непременно внесут значительный вклад в защиту окружающей среды, а также смогут перенять экопривычки, которыми в дальнейшем поделятся со своими знакомыми. Глава РЭО также добавил то, что поскольку мероприятие проходит на полях ПМЭФ, оно является особенно ценным. Об этом пишет 56orb.ru.
В начале мероприятия для всех участников акции пройдет разминка, которую проведут олимпийские чемпионы. Затем все участники отправятся убирать берег реки Новой. Очисткой дна будут заниматься профессиональные аквалангисты. В конце уборки всех активистов будут ждать угощения, а также розыгрыш ценных призов от партнеров акции.
Как отмечается, участвовать в этом мероприятии будут: российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Татьяна Лебедева, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева, а также представители Олимпийского совета Санкт-Петербурга.
Старт мероприятия назначен на 8 июня в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой.
РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в этом году пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.