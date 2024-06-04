РЭО поддержал идею ассоциации «Ресурс» заполнять пустые поезда вторсырьем

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Суть инициативы заключается в том, чтобы поезда, которые пустыми возвращаются с дальних территорий, можно было заполнять вторичными ресурсами.
По словам исполнительного директора ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, это предлагается делать с соблюдением всех санитарных правил и требований, касающихся обращения с группами однородных отходов 1−5 классов опасности. Он также отметил, что проблема обращения с мусором на удаленных и труднодоступных территориях стоит особенно остро. Об этом пишет 56orb.ru.
Предложение ассоциации также было направлено на изучение Минпромторгу и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что на фоне проблем с вывозом мусора из труднодоступных территорий предложение ассоциации «Ресурс» РЭО всецело поддерживает и предлагает всем заинтересованным сторонам рассмотреть и принять эту инициативу.
«Главно — обеспечить экологическую безопасность и комфорт жителей этих территорий», — отметил глава РЭО.
На основании указа президента РФ от 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Основная ее цель — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и экологической нагрузки на население. Предполагается, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемые на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.