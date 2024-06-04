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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Ростовчане увидят крупный звездопад в конце июня

Ростовчане увидят крупный звездопад Боотиды в конце июня

4 июня 2024, 06:07
Фото: Tengyart/Unsplash
Ростовчане увидят крупный звездопад в конце июня
В конце июня россияне смогут увидеть Июньские Боотиды, метеорный поток из созвездия Волопаса, который достигает пика активности в ночь с 27 на 28 июня, сообщает издание newkhakasiya.online.

В конце июня россияне смогут наблюдать звездопад, который называется Июньские Боотиды. Этот метеорный поток происходит каждый год, когда Земля пересекает орбиту кометы Понса-Виннеке. В этом году наиболее благоприятное время для наблюдения будет с 27 по 28 июня, пишет издание. В это время можно увидеть до 100 метеоров в час.

Метеоры будут лететь из созвездия Волопаса, которое расположено слева от Большой Медведицы. Но полнолуние может затруднить наблюдение, так как его свет может скрыть метеоры.

На прошлых выходных россияне имели возможность наблюдать другой метеорный поток, Тау-Геркулиды, который происходил в созвездии Гончих Псов. Однако он был менее интенсивным, чем Июньские Боотиды, и количество метеоров составляло около 70 в час.

Ранее сообщалось о надвигающейся на Ростов-на-Дону магнитной буре уровня G1.

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