Ростовчане увидят крупный звездопад Боотиды в конце июня

В конце июня россияне смогут наблюдать звездопад, который называется Июньские Боотиды. Этот метеорный поток происходит каждый год, когда Земля пересекает орбиту кометы Понса-Виннеке. В этом году наиболее благоприятное время для наблюдения будет с 27 по 28 июня, пишет издание. В это время можно увидеть до 100 метеоров в час.