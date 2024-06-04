Ростовчане увидят крупный звездопад Боотиды в конце июня

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В конце июня россияне смогут наблюдать звездопад, который называется Июньские Боотиды. Этот метеорный поток происходит каждый год, когда Земля пересекает орбиту кометы Понса-Виннеке. В этом году наиболее благоприятное время для наблюдения будет с 27 по 28 июня, пишет издание. В это время можно увидеть до 100 метеоров в час.
Метеоры будут лететь из созвездия Волопаса, которое расположено слева от Большой Медведицы. Но полнолуние может затруднить наблюдение, так как его свет может скрыть метеоры.
На прошлых выходных россияне имели возможность наблюдать другой метеорный поток, Тау-Геркулиды, который происходил в созвездии Гончих Псов. Однако он был менее интенсивным, чем Июньские Боотиды, и количество метеоров составляло около 70 в час.
Ранее сообщалось о надвигающейся на Ростов-на-Дону магнитной буре уровня G1.