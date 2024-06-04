Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику

УФАС по Ростовской области не планирует проводить проверки из-за возможного необоснованного завышения цен на клубнику. РБК-Ростов с ссылкой на контролирующий орган сообщает, что сотрудники ведомства следят за ценами и в случае выявления нарушений примут необходимые меры. Однако в данным момент в регионе не было зафиксировано случаев завышения цен на клубнику.