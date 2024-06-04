Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
УФАС по Ростовской области не планирует проводить проверки из-за возможного необоснованного завышения цен на клубнику. РБК-Ростов с ссылкой на контролирующий орган сообщает, что сотрудники ведомства следят за ценами и в случае выявления нарушений примут необходимые меры. Однако в данным момент в регионе не было зафиксировано случаев завышения цен на клубнику.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что клубника подорожала на 20%. Всему виной майские заморозки. Этим летом в некоторых районах Ростовской области цена на ягоду достигла 600 рублей за килограмм.
До этого эксперт рассказал о смертельной опасности переедания клубники.