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Published Сегодня, 17:26

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Updated Сегодня, 17:28

Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику

Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику

4 июня 2024, 17:26
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику
Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы не выявило завышения цен на клубнику в южном регионе. Ведомство не планирует проводить соответствующие проверки, сообщили в региональном УФАС.

УФАС по Ростовской области не планирует проводить проверки из-за возможного необоснованного завышения цен на клубнику. РБК-Ростов с ссылкой на контролирующий орган сообщает, что сотрудники ведомства следят за ценами и в случае выявления нарушений примут необходимые меры. Однако в данным момент в регионе не было зафиксировано случаев завышения цен на клубнику.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что клубника подорожала на 20%. Всему виной майские заморозки. Этим летом в некоторых районах Ростовской области цена на ягоду достигла 600 рублей за килограмм.

До этого эксперт рассказал о смертельной опасности переедания клубники.

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