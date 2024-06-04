Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Из редакции Красной книги региона 2024 года исключили рыбу шемаю. Ранее ее вычеркнули и из Красной книги России. Но запрет на ее вылов в открытых водоемах сохраняется.
Михаил Фишкин пояснил, что сейчас Минсельхоз России занимается определением норм вылова шемаи. Когда правила будут окончательно установлены, запрет на вылов будет снять.
Вместе с тем ловить шемаю сейчас разрешено в частных рыбоводческих хозяйствах, которые самостоятельно занимаются ее разведением.
Ранее сообщалось, что Красную книгу почв собрались издать в Ростовской области.