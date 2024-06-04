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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс

Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс

4 июня 2024, 15:45
Фото: azniirkh.vniro.ru
Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс

В Минприроды сообщили о снятии запрета на вылов шемаи в Ростовской области

Рыбу шемаю исключили из Красной книги Ростовской области, подтвердил на пресс-конференции со СМИ министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

Из редакции Красной книги региона 2024 года исключили рыбу шемаю. Ранее ее вычеркнули и из Красной книги России. Но запрет на ее вылов в открытых водоемах сохраняется.

Где можно будет в Ростовской области ловить шемаю, исключенную из Красной книги
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Михаил Фишкин пояснил, что сейчас Минсельхоз России занимается определением норм вылова шемаи. Когда правила будут окончательно установлены, запрет на вылов будет снять.

Вместе с тем ловить шемаю сейчас разрешено в частных рыбоводческих хозяйствах, которые самостоятельно занимаются ее разведением.

Ранее сообщалось, что Красную книгу почв собрались издать в Ростовской области.

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