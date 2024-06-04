Соленость Таганрогского залива выросла в два раза

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По результатам исследований стало ясно, что в Азовском море и Таганрогском заливе пока нет проявлений процесса распреснения. Несмотря на весеннее половодье Дона и Кубани, уровень солености остается высоким.
Доктор биологических наук Олег Степаньян рассказал изданию, что самые высокие значения солености замечены в водах Херсонской области, ДНР и Запорожской области. Таким образом, можно сказать, что Азовское море уже близко к черноморской экосистеме.
Отмечается, что с 2007 года соленость Таганрогского залива увеличилась в два раза.
Ранее эколог Милич заявил о последствиях осолонения Азовского моря.