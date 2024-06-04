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Updated Сегодня, 07:49

Соленость Таганрогского залива выросла в два раза

Соленость Таганрогского залива выросла в два раза

4 июня 2024, 07:47
Фото: azniirkh.vniro.ru
Соленость Таганрогского залива выросла в два раза
Показатели солености воды в Тагарогском заливе увеличились в два раза за последние годы, сообщает ТАСС.

По результатам исследований стало ясно, что в Азовском море и Таганрогском заливе пока нет проявлений процесса распреснения. Несмотря на весеннее половодье Дона и Кубани, уровень солености остается высоким.

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Доктор биологических наук Олег Степаньян рассказал изданию, что самые высокие значения солености замечены в водах Херсонской области, ДНР и Запорожской области. Таким образом, можно сказать, что Азовское море уже близко к черноморской экосистеме.

Отмечается, что с 2007 года соленость Таганрогского залива увеличилась в два раза.

Ранее эколог Милич заявил о последствиях осолонения Азовского моря.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Азовское море#Таганрогский залив#Соленость
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