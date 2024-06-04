Стали известны траты на наряды на выпускной в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Спрос на вечерние платья и костюмы вырос в регионе на 12% и 11% год к году. Сейчас стоимость выпускного платья достигла средней цены в 8 120 рублей — на 12% больше, чем годом ранее. Костюмы прибавили в стоимости 7% и обойдутся в 6 910 рублей.
Что касается вечерних женских туфель, то их стоимость увеличилась за год на 9% и достигла в среднем 2 910 рублей. Мужские ботинки обойдутся не намного дешевле — в 2 230 рублей. За год их ценник вырос на 8%.
Родителям школьников предстоит изрядно потратиться и на другие важные атрибуты выпускных. Средняя стоимость фотоальбома в Ростовской области за год выросла на 13% и достигла стоимости в 1 640 рублей. Букет для учителя обойдется в среднем в 2 664 рубля — это на 11% больше, чем годом ранее. Шарики выйдут по стоимости в 123 рубля. Это на 13% выше, чем год назад.
Эксперты отмечают, что траты на праздничную одежду и обувь, как правило, занимают весомую, но не главную роль в общем бюджете расходов на выпускное мероприятие. Большинство выпускников и их родителей на этих категориях не экономят. Но вместе с тем, все больше покупок платьев и костюмов совершается на маркетплейсах или в специализированных интернет-магазинах, где цены существенно ниже.
«Более того, в текущем году заметно подрос спрос на цветы и шары, скорее как фактор более „праздничного“ подхода к выпускным мероприятиям, в отличие от более „сдержанного“ тона прошлых двух лет», — заключают аналитики.