Стали известны траты на наряды на выпускной в Ростовской области

Родителям школьников предстоит изрядно потратиться и на другие важные атрибуты выпускных. Средняя стоимость фотоальбома в Ростовской области за год выросла на 13% и достигла стоимости в 1 640 рублей. Букет для учителя обойдется в среднем в 2 664 рубля — это на 11% больше, чем годом ранее. Шарики выйдут по стоимости в 123 рубля. Это на 13% выше, чем год назад.