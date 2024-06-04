Стоимость путевок в детские лагеря резко выросла в России

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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За последние три года стоимость пребывания в детских лагерях у моря значительно выросла. На данный момент самая недорогая поездка на море оценивается в 51 тысячу рублей, тогда как средняя цена достигает 118 тысяч рублей за отдых длительностью в 21 день. Такие цены стали непосильными для 80% семей.
Есть более доступные варианты для отдыха, например, можно провести 21 день в палатке, и это будет стоить 51 тысячу рублей. Например, недельный отпуск в конном лагере «Караван» в Московской области обойдется родителям в 180 тысяч рублей, а полная смена будет стоить около полумиллиона.
Отмечается, что лагерь на море обойдется родителям в круглую сумму.
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