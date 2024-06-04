Стоимость путевок в детские лагеря резко выросла в России

За последние три года стоимость пребывания в детских лагерях у моря значительно выросла. На данный момент самая недорогая поездка на море оценивается в 51 тысячу рублей, тогда как средняя цена достигает 118 тысяч рублей за отдых длительностью в 21 день. Такие цены стали непосильными для 80% семей.