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Стоимость путевок в детские лагеря резко выросла в России

Стоимость путевок в детские лагеря резко выросла в России

4 июня 2024, 08:50
Фото: Unsplash
Стоимость путевок в детские лагеря резко выросла в России
В России для отправки ребенка в детский лагерь в 2024 году придется потратить внушительную сумму, сообщили «Новые известия».

За последние три года стоимость пребывания в детских лагерях у моря значительно выросла. На данный момент самая недорогая поездка на море оценивается в 51 тысячу рублей, тогда как средняя цена достигает 118 тысяч рублей за отдых длительностью в 21 день. Такие цены стали непосильными для 80% семей.

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Есть более доступные варианты для отдыха, например, можно провести 21 день в палатке, и это будет стоить 51 тысячу рублей. Например, недельный отпуск в конном лагере «Караван» в Московской области обойдется родителям в 180 тысяч рублей, а полная смена будет стоить около полумиллиона.

Отмечается, что лагерь на море обойдется родителям в круглую сумму.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Путевки#Стоимость#Детские лагеря
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