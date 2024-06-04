Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержат идеи по улучшению качества жизни детей

«12 лет подряд мы работаем над тем, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность для раскрытия своего потенциала. В этом помогают лидеры социальных изменений, которые ежегодно участвуют в наших программах и предлагают инновационные решения по улучшению жизни детей и молодежи. За время проведения конкурса мы с Tele2 накопили достаточно опыта, опробовали множество инструментов, чтобы выявить наиболее эффективный способ помощи социальным стартапам: вместе с нами они переходят с одной ступени развития на другую, достигают финансовой устойчивости и масштабируют социальный эффект. Результаты говорят сами за себя. Согласно исследованиям, 82% наших выпускников продолжают свою работу после завершения программы, 41% участников смогли масштабироваться в другие города и регионы».