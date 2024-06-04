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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В городской администрации обсудили безопасность на водных объектах

В городской администрации обсудили безопасность на водных объектах

4 июня 2024, 13:56
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Сегодня в городской администрации прошло расширенное пленарное совещание, на котором обсудили готовность муниципальных сил к обеспечению безопасности людей на водных объектах. Провел совещание глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Глава администрации города напомнил собравшимся, что купальный сезон в донской столице стартовал 1 июня. В настоящий момент в городе работает 3 пляжа. Это городской пляж на территории парка «Левобережный», пляж острова Зеленый и частный пляж «Каррера» в Советском районе города.

— Вода на пляже парка «Дружба» не соответствует нормам СанПиН и если при повторном анализе проб воды заключение будет положительным, то пляж откроется, — добавил Алексей Логвиненко.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

По словам Логвиненко, на всех пляжах выставлены спасательные посты, оборудованные средствами связи, набором средств спасения (лодка, спасательные круги, жилеты), средствами оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

— На муниципальных пляжах также приняты меры по безопасному купанию ростовчан. В этом году для обеспечения порядка в вечернее и ночное время на городском пляже заключен контракт с ЧОП. Эта же мера безопасности будет применена и в отношении пляжа на о.Зеленом, — пояснил глава.

Говорили на совещании и о местах несанкционированного купания граждан. Сегодня специалисты выделяют 20 подобных мест. На этих местах районными администрациями Ростова уже проведена установка и обновление запрещающих знаков купания. Организовано ежедневное патрулирование территорий силами районных межведомственных оперативных служб, представителей комиссий ПДН, казаков и сотрудников полиции. Работа межведомственных оперативных групп началась с 13 мая и за это время они провели 137 рейдов.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Алексей Ловгиненко отметил, что мониторинг акватории реки Дон и водных объектов муниципальных пляжей проводится в круглосуточном режиме Дежурной сменой ЕДДС-112 с помощью видеокамер. А со школьниками перед началом летних каникул были проведены классные часы по правилам поведения на воде.

— В первый летний месяц преподаватели Городских курсов ГО совместно с представителями прокуратуры города, ВДПО Ростовской области посетят с лекциями 82 лагеря с дневным пребыванием при школах и 3 ведомственных лагерях на о.Зеленом. Для того, чтобы лето приносило только положительные эмоции, и отдых у воды был действительно безопасным, важен вклад каждого. Здесь мелочей не бывает, — подчеркнул Алексей Логвиненко.

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