В городской администрации обсудили безопасность на водных объектах

— В первый летний месяц преподаватели Городских курсов ГО совместно с представителями прокуратуры города, ВДПО Ростовской области посетят с лекциями 82 лагеря с дневным пребыванием при школах и 3 ведомственных лагерях на о.Зеленом. Для того, чтобы лето приносило только положительные эмоции, и отдых у воды был действительно безопасным, важен вклад каждого. Здесь мелочей не бывает, — подчеркнул Алексей Логвиненко.