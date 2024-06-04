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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

В Ростове и Новочеркасске фиксируется наиболее проблемная ситуация с качеством воздуха

В Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом

4 июня 2024, 16:47
Фото: 1MI
В Ростове и Новочеркасске фиксируется наиболее проблемная ситуация с качеством воздуха
В Ростове и Новочеркасске фиксируется наиболее проблемная ситуация с качеством воздуха, заявил на встрече со СМИ министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

Отвечая на вопрос о муниципалитетах с самым проблемным качеством воздуха, министр выделил два города — Ростов-на-Дону и Новочеркасск. По его словам, Новочеркасск попал под особое внимание по большей части из-за работы местных заводов и предприятий. В Ростове же на качество воздуха по большей части влияет транспорт.

Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге
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Решать эту проблему власти хотят несколькими способами. Для начала Минприроды планирует попасть в нацпроект «Воздух» и получить от федеральных властей средства. В Новочеркасске хотят модернизировать предприятия, чтобы улучшить очистку выбросов. В Ростове же решение проблемы может стать замена общественного транспорта на дизеле на электробусы и другие экологичные альтернативы.

«Мы везде доказываем, что нам это необходимо», — заверяет Фишкин.

Ранее эколог рассказал, как можно решить проблему загрязнения воздуха в Ростове.

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