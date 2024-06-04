В Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом

Решать эту проблему власти хотят несколькими способами. Для начала Минприроды планирует попасть в нацпроект «Воздух» и получить от федеральных властей средства. В Новочеркасске хотят модернизировать предприятия, чтобы улучшить очистку выбросов. В Ростове же решение проблемы может стать замена общественного транспорта на дизеле на электробусы и другие экологичные альтернативы.