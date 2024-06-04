В Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Отвечая на вопрос о муниципалитетах с самым проблемным качеством воздуха, министр выделил два города — Ростов-на-Дону и Новочеркасск. По его словам, Новочеркасск попал под особое внимание по большей части из-за работы местных заводов и предприятий. В Ростове же на качество воздуха по большей части влияет транспорт.
Решать эту проблему власти хотят несколькими способами. Для начала Минприроды планирует попасть в нацпроект «Воздух» и получить от федеральных властей средства. В Новочеркасске хотят модернизировать предприятия, чтобы улучшить очистку выбросов. В Ростове же решение проблемы может стать замена общественного транспорта на дизеле на электробусы и другие экологичные альтернативы.
«Мы везде доказываем, что нам это необходимо», — заверяет Фишкин.
Ранее эколог рассказал, как можно решить проблему загрязнения воздуха в Ростове.