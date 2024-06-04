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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

В Ростове-на-Дону автохаму положили на капот 70-килограммовую полусферу

В Ростове-на-Дону автохаму положили на капот 70-килограммовую полусферу

4 июня 2024, 05:14
Фото: Новости Ростова и области «В курсе Ростов» — ТГ
В Ростове-на-Дону водителю легкового автомобиля, который припарковался с нарушением положили тяжелый предмет на капот, сообщили очевидцы в соцсетях.

На улице Горсоветской водитель решил оставить свой автомобиль на тротуаре. Из-за этого оказалось ограничено движение для пешеходов.

Тогда неизвестные положили ему на капот бетонную полусферу, которая весит примерно 70 килограммов. Такие же лежат рядом с автомобилем, чтобы ограничить заезд транспорта на тротуар.

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Пользователи в комментариях написали, что это порча имущества. Другие заявили, что водителю нужно было подумать об окружающих.

«А с чего вы решили, что нанесли порчу машине? Просто аккуратно положили 70 килограммов», — написали пользователи в комментариях.

Ранее другой водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автохам#Ростов#Тротуар#Происшествия
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