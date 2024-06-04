В Ростове-на-Дону автохаму положили на капот 70-килограммовую полусферу

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
На улице Горсоветской водитель решил оставить свой автомобиль на тротуаре. Из-за этого оказалось ограничено движение для пешеходов.
Тогда неизвестные положили ему на капот бетонную полусферу, которая весит примерно 70 килограммов. Такие же лежат рядом с автомобилем, чтобы ограничить заезд транспорта на тротуар.
Пользователи в комментариях написали, что это порча имущества. Другие заявили, что водителю нужно было подумать об окружающих.
«А с чего вы решили, что нанесли порчу машине? Просто аккуратно положили 70 килограммов», — написали пользователи в комментариях.
Ранее другой водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев.