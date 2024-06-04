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Новости Ростова-на-Дону за 4 июня 2024 года

В Ростове нашли одну из самых дорогих улиц в России и некрополь древними скелетами

4 июня 2024, 15:24
Фото: Unsplash
Новости Ростова-на-Дону за 4 июня 2024 года
В Ростове-на-Дону пляж в парке «Дружба» не прошел санитарную проверку, на Пушкинской обнаружили древний некрополь, а Большая Садовая вошла в список самых дорогих торговых улиц РФ.

Открытие пляжей

Городские пляжи Ростова открыли к началу купального сезона. Однако пляж в парке «Дружба» не прошел проверку требований СанПиН, поэтому купаться в нем пока запрещено.

Всего на территории города функционируют три пляжа: один в парке «Левобережный», второй на острове Зеленый и третий частный пляж «Каррера» в Советском районе. На не прошедшем проверку пляже в парке «Дружба» повторно возьмут пробы воды, и если она будет соответствовать нормам, его также откроют.

Глава горадминистрации рассказал, что в 2024 году усилили меры безопасности на пляжах. На них выделили зоны для купания детей, установили дополнительные спасательные пункты, ввели береговое патрулирование, а также ввели запрет на плавание в вечернее и ночное время.

Всего на территории города функционируют три пляжаВсего на территории города функционируют три пляжа
Всего на территории города функционируют три пляжа
Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону
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Некрополь на Пушкинской

В центре Ростова нашли некрополь во время проведения раскопок. Так, на Пушкинской обнаружили комплекс захоронений 18 века.

Археологи нашли 61 могилу и ров, окружающий кладбище. Отмечается, что здесь хоронили военных и жителей крепости Дмитрия Ростовского.

Ростовчане переживают, что на месте раскопок могут построить очередной жилой дом, и людям придется жить на чужих костях.

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Большая Садовая

Большая Садовая была признана одной из самых дорогих торговых улиц России. Она вошла в топ-5 рейтинга. Оценивали улицы по арендным ставкам.

Большая Садовая была признана одной из самых дорогих торговых улиц России.Большая Садовая была признана одной из самых дорогих торговых улиц России.
Большая Садовая была признана одной из самых дорогих торговых улиц России.
Фото: rostovgazeta.ru

Первое место занял проспект Ямашева в Казани. На втором месте расположилась улица Красная в Краснодаре, а бронзовым призером стала площадь Свободы в Нижнем Новгороде.

За арендованный квадратный метр на Большой Садовой придется отдать 27 тысяч в год. Отметим, что еще в 2023 году улица занимала восьмое место в России.

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