В Ростове нашли одну из самых дорогих улиц в России и некрополь древними скелетами

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Городские пляжи Ростова открыли к началу купального сезона. Однако пляж в парке «Дружба» не прошел проверку требований СанПиН, поэтому купаться в нем пока запрещено.
Всего на территории города функционируют три пляжа: один в парке «Левобережный», второй на острове Зеленый и третий частный пляж «Каррера» в Советском районе. На не прошедшем проверку пляже в парке «Дружба» повторно возьмут пробы воды, и если она будет соответствовать нормам, его также откроют.
Глава горадминистрации рассказал, что в 2024 году усилили меры безопасности на пляжах. На них выделили зоны для купания детей, установили дополнительные спасательные пункты, ввели береговое патрулирование, а также ввели запрет на плавание в вечернее и ночное время.
В центре Ростова нашли некрополь во время проведения раскопок. Так, на Пушкинской обнаружили комплекс захоронений 18 века.
Археологи нашли 61 могилу и ров, окружающий кладбище. Отмечается, что здесь хоронили военных и жителей крепости Дмитрия Ростовского.
Ростовчане переживают, что на месте раскопок могут построить очередной жилой дом, и людям придется жить на чужих костях.
Большая Садовая была признана одной из самых дорогих торговых улиц России. Она вошла в топ-5 рейтинга. Оценивали улицы по арендным ставкам.
Первое место занял проспект Ямашева в Казани. На втором месте расположилась улица Красная в Краснодаре, а бронзовым призером стала площадь Свободы в Нижнем Новгороде.
За арендованный квадратный метр на Большой Садовой придется отдать 27 тысяч в год. Отметим, что еще в 2023 году улица занимала восьмое место в России.