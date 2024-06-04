В Ростове нашли одну из самых дорогих улиц в России и некрополь древними скелетами

Всего на территории города функционируют три пляжа: один в парке «Левобережный», второй на острове Зеленый и третий частный пляж «Каррера» в Советском районе. На не прошедшем проверку пляже в парке «Дружба» повторно возьмут пробы воды, и если она будет соответствовать нормам, его также откроют.