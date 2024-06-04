Власти Ростова-на-Дону наняли охранников для борьбы с ночными купальщиками

Posted 4 июня, 14:36
Published 4 июня, 14:36
Modified 4 июня, 14:40
Updated 4 июня, 14:40
В городе начался купальный сезон и открыли три пляжа — в парке «Левобережный», на острове Зеленый и частный пляж «Каррера».
Вода на пляже парка «Дружба» не соответствует требованиям по гигиеническим нормам. Поэтому будет проведена повторная проверка, и при положительных результатах его откроют для посещения.
На каждом пляже есть специальные места, где работают спасатели. Эти зоны оборудованы всем необходимым для работы: там есть радиостанции для связи, а также лодки, спасательные круги и жилеты.
На муниципальных пляжах примут меры для безопасного купания. В этом году было заключено соглашение с ЧОП, чтобы поддерживать порядок вечером и ночью. Это касается городского пляжа и территории на острове Зеленый.
Добавим, что всего в городе определили 20 мест, где купаться нельзя.
Ранее стало известно, что отель и парк развлечений построят в донской столице.