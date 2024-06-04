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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Власти Ростова-на-Дону наняли охранников для борьбы с ночными купальщиками

Власти Ростова-на-Дону наняли охранников для борьбы с ночными купальщиками

4 июня 2024, 14:36
Фото: Unsplash
Власти Ростова-на-Дону наняли охранников для борьбы с ночными купальщиками
В Ростове-на-Дону представители ЧОП будут следить за порядком на пляжах в ночное время, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

В городе начался купальный сезон и открыли три пляжа — в парке «Левобережный», на острове Зеленый и частный пляж «Каррера».

Вода на пляже парка «Дружба» не соответствует требованиям по гигиеническим нормам. Поэтому будет проведена повторная проверка, и при положительных результатах его откроют для посещения.

Пляж в парке «Дружба» в Ростове не прошел санитарную проверку
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На каждом пляже есть специальные места, где работают спасатели. Эти зоны оборудованы всем необходимым для работы: там есть радиостанции для связи, а также лодки, спасательные круги и жилеты.

На муниципальных пляжах примут меры для безопасного купания. В этом году было заключено соглашение с ЧОП, чтобы поддерживать порядок вечером и ночью. Это касается городского пляжа и территории на острове Зеленый.

Добавим, что всего в городе определили 20 мест, где купаться нельзя.

Ранее стало известно, что отель и парк развлечений построят в донской столице.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Купальный сезон#Пляжи#Наблюдение#Охранники
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