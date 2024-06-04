rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Ущерб от лесных пожаров в Тарасовском районе еще не оценили

Власти заявили, что не ждали лесных пожаров в Ростовской области в июне

4 июня 2024, 17:38
Фото: 1MI
Ущерб от лесных пожаров в Тарасовском районе еще не оценили
Ущерб от лесных пожаров в Тарасовском районе еще не оценили, рассказал на пресс-конференции со СМИ министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Конец мая и начало июня ознаменовались в Ростовской области крупными ландшафтными пожарами в Тарасовском районе. Огонь там тушили сотни человек. Ситуация осложнялась порывистым ветром. Обошлось без пострадавших, но пожар уничтожил лесонасаждения.

Обычно сезон лесных пожаров в Ростовской области приходится на август и сентябрь. Ландшафтные возгорания в конце весны считаются редкостью.

«Но этому способствовал целый ряд факторов. Первый, безусловно, это поднятие грунтовых вод. У нас уже месяца два осадков не было. Плюс высокие температуры. Плюс у нас заморозки прошли, особенно по северу области. Погибло очень „молодняка“. […] Ну и плюс к отсутствию осадков — ветровая нагрузка», — называет причины высокой пожароопасности министр природных ресурсов.

Министр природных ресурсов Михаил ФишкинМинистр природных ресурсов Михаил Фишкин
Министр природных ресурсов Михаил Фишкин
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Фишкин добавил, что первый пожар в Тарасовском районе 31 мая спровоцировал разряд молнии. На следующий день возгорание потушили, но разряды молнии снова «пробили» насаждения, спровоцировав новую волну пожара.

В Ростовской области спустя сутки снова вспыхнул лесной пожар
Узнать подробнее

Тушению мешал порывистый ветер, постоянно менявший свое направление.

«Верховой пожар — это очень сложная история. Если есть ветровая нагрузка, температуры высокие. Вроде бы мы идем, фронт тушим, он ветром гонится в одну сторону. Потом полоса идет, мы ее держим по фронту, чтобы она не расходилась. И тут ветер меняет направление, и огонь идет по другому направлению», — рассказывает Фишкин.

По словам министра, благодаря действиям спасателей удалось уберечь четыре тысячи гектаров леса. Сейчас ущерб от пожара пока не оценили. На это необходимо время.

Фишкин рассказал, что власти с декабря готовились к нынешнему пожароопасному сезону. Сейчас они занимаются устройством противопожарных полос, пожарных водоемов и другими мероприятиями.

«Мы работаем на профилактику. Но если что-то и произошло, то всем миром очень быстро ликвидируем все возможные последствия», — заключил министр.

Ранее эколог предупредил о засухе в Ростовской области.

Читайте также:
Эколог Зайчиков предупредил о засухе в Ростовской областиСильный ветер унес туристов в открытое море в Таганрогском заливеВ Ростовской области полыхает 117 гектаров леса
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Фишкин Михаил Валерьевич#Пожар#Тарасовский район#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове нашли одну из самых дорогих улиц в России и некрополь древними скелетами
Сегодня, 15:24
Пекло до +38 градусов придет в Ростовскую область
Сегодня, 17:33
Голубев: проект скоростного трамвая в Ростове обойдется дороже, чем аэропорт Платов
20 апреля, 07:19
В Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом
Сегодня, 16:47
«Яд не убьет, но плохо будет»: Ростовскую области заполонили змеи
Сегодня, 15:47
Голубев ввел режим повышенной готовности в Ростовской области
Сегодня, 15:26
"