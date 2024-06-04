Власти заявили, что не ждали лесных пожаров в Ростовской области в июне

«Верховой пожар — это очень сложная история. Если есть ветровая нагрузка, температуры высокие. Вроде бы мы идем, фронт тушим, он ветром гонится в одну сторону. Потом полоса идет, мы ее держим по фронту, чтобы она не расходилась. И тут ветер меняет направление, и огонь идет по другому направлению», — рассказывает Фишкин.