Власти заявили, что не ждали лесных пожаров в Ростовской области в июне

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Конец мая и начало июня ознаменовались в Ростовской области крупными ландшафтными пожарами в Тарасовском районе. Огонь там тушили сотни человек. Ситуация осложнялась порывистым ветром. Обошлось без пострадавших, но пожар уничтожил лесонасаждения.
Обычно сезон лесных пожаров в Ростовской области приходится на август и сентябрь. Ландшафтные возгорания в конце весны считаются редкостью.
«Но этому способствовал целый ряд факторов. Первый, безусловно, это поднятие грунтовых вод. У нас уже месяца два осадков не было. Плюс высокие температуры. Плюс у нас заморозки прошли, особенно по северу области. Погибло очень „молодняка“. […] Ну и плюс к отсутствию осадков — ветровая нагрузка», — называет причины высокой пожароопасности министр природных ресурсов.
Фишкин добавил, что первый пожар в Тарасовском районе 31 мая спровоцировал разряд молнии. На следующий день возгорание потушили, но разряды молнии снова «пробили» насаждения, спровоцировав новую волну пожара.
Тушению мешал порывистый ветер, постоянно менявший свое направление.
«Верховой пожар — это очень сложная история. Если есть ветровая нагрузка, температуры высокие. Вроде бы мы идем, фронт тушим, он ветром гонится в одну сторону. Потом полоса идет, мы ее держим по фронту, чтобы она не расходилась. И тут ветер меняет направление, и огонь идет по другому направлению», — рассказывает Фишкин.
По словам министра, благодаря действиям спасателей удалось уберечь четыре тысячи гектаров леса. Сейчас ущерб от пожара пока не оценили. На это необходимо время.
Фишкин рассказал, что власти с декабря готовились к нынешнему пожароопасному сезону. Сейчас они занимаются устройством противопожарных полос, пожарных водоемов и другими мероприятиями.
«Мы работаем на профилактику. Но если что-то и произошло, то всем миром очень быстро ликвидируем все возможные последствия», — заключил министр.
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