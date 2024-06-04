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Водитель электросамоката сбил ребенка в Ростове-на-Дону

Водитель электросамоката сбил ребенка в Ростове-на-Дону

4 июня 2024, 05:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в больницу попала девочка, которую сбил электросамокат, сообщили в региональном УГИБДД.

Вечером в понедельник, 3 июня, водитель ехал в направлении проспекта Михаила Нагибина. Он сбил 10-летнюю девочку, которая шла в это время по переходу.

«Пострадавшая с травмами обратилась в медучреждение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства», — уточнили в управлении.

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Добавим, что о состоянии девочки в данный момент информации нет.

До этого массовая авария с участием автобуса и большегруза произошла в регионе.

Ранее в ДТП с автобусом травмы получил водитель дорогого автомобиля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Электросамокат#УГИБДД#Происшествия
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