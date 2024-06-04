Водитель электросамоката сбил ребенка в Ростове-на-Дону

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Published Сегодня, 05:57
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Вечером в понедельник, 3 июня, водитель ехал в направлении проспекта Михаила Нагибина. Он сбил 10-летнюю девочку, которая шла в это время по переходу.
«Пострадавшая с травмами обратилась в медучреждение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства», — уточнили в управлении.
Добавим, что о состоянии девочки в данный момент информации нет.
До этого массовая авария с участием автобуса и большегруза произошла в регионе.
Ранее в ДТП с автобусом травмы получил водитель дорогого автомобиля.
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