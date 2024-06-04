«Яд не убьет, но плохо будет»: Ростовскую области заполонили змеи

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В последнее время жители южного региона стали все чаще сталкиваться со змеями. Так, в карьере под Гуково в Ростовской области люди наткнулись на желтобрюха. Подписчица отметила, что он не ядовитый, но кусается до крови.
Затем на Северном в Ростове отогнали змею от детской площадки. Комментаторы предполагают, что пресмыкающиеся появляются в городе из-за мышей: «В городе много грызунов развелось вот и ползут. Это их кормовая база».
Также в области к людям выползла гадюка. Автор поста отмечает, что змея бросалась на прохожих.
«Это гадюка. Яд не убьет, но плохо будет, что пипец», — выразился подписчик.
Жители донского региона поражаются количеству различной живности: «Клещи, тараканы, змеи, пауки».
Ранее RostovGazeta рассказала, что заселившие Ростовскую область тараканы-прусаки оказались из Индии.