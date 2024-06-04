rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

«Яд не убьет, но плохо будет»: Ростовскую области заполонили змеи

«Яд не убьет, но плохо будет»: Ростовскую области заполонили змеи

4 июня 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
«Яд не убьет, но плохо будет»: Ростовскую области заполонили змеи

Змея заползла не детскую площадку в Ростове

Жители Ростовской области все чаще начали замечать змей на улицах. Пресмыкающиеся выползают к людям и не бояться их. Одну из них заметили на детской площадке, сообщает местный телеграм-канал.

В последнее время жители южного региона стали все чаще сталкиваться со змеями. Так, в карьере под Гуково в Ростовской области люди наткнулись на желтобрюха. Подписчица отметила, что он не ядовитый, но кусается до крови.

Затем на Северном в Ростове отогнали змею от детской площадки. Комментаторы предполагают, что пресмыкающиеся появляются в городе из-за мышей: «В городе много грызунов развелось вот и ползут. Это их кормовая база».

Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змею
Узнать подробнее

Также в области к людям выползла гадюка. Автор поста отмечает, что змея бросалась на прохожих.

«Это гадюка. Яд не убьет, но плохо будет, что пипец», — выразился подписчик.

Жители донского региона поражаются количеству различной живности: «Клещи, тараканы, змеи, пауки».

Ранее RostovGazeta рассказала, что заселившие Ростовскую область тараканы-прусаки оказались из Индии.

Читайте также:
Нашествие змей и магнитные бури надвигаются на Ростовскую область в апрелеСтали известны траты на наряды на выпускной в Ростовской областиВ Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Змеи в Ростовской области#Змеи#Яд#Живая природа#Опасный укус
Подпишитесь
В Ростове нашли одну из самых дорогих улиц в России и некрополь древними скелетами
Сегодня, 15:24
Пекло до +38 градусов придет в Ростовскую область
Сегодня, 17:33
Голубев: проект скоростного трамвая в Ростове обойдется дороже, чем аэропорт Платов
20 апреля, 07:19
В Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом
Сегодня, 16:47
Голубев ввел режим повышенной готовности в Ростовской области
Сегодня, 15:26
"