Жители Ростовской области шесть суток живут без воды в жару

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Они рассказали, что в целом проблема с водой существует уже несколько лет. Однако добиться проведения каких-либо работ не удается.
Люди хотят добиться подключения к системе водоснабжения Ростова-на-Дону в одном из микрорайонов.
«Ростовводоканал лишь заявил о восстановлении водоснабжения, игнорируя многочисленные письма жителей. Сегодня регион стоит перед реальной угрозой пожаров, а гидранты и краны остаются без воды, игнорируя безопасность наших жизней и имущества», — заявляют жители.
Они добавили, что вода пропадает в летнее время. Добавим, что сейчас в начале июня температура воздуха поднимается выше +30 градусов.
В среду, 5 числа, синоптики обещают +36 градусов.
Ранее Росприроднадзор выяснил, что за черная жижа сливалась в Таганрогский залив.