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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Жители Ростовской области шесть суток живут без воды в жару

Жители Ростовской области шесть суток живут без воды в жару

4 июня 2024, 10:56
Фото: Жители СНТ «Урожай»
Жители Ростовской области шесть суток живут без воды в жару
В Ростовской области в садовом товариществе «Урожай» в течение нескольких дней нет воды, сообщили местные жители в редакцию RostovGazeta.

Они рассказали, что в целом проблема с водой существует уже несколько лет. Однако добиться проведения каких-либо работ не удается.

Люди хотят добиться подключения к системе водоснабжения Ростова-на-Дону в одном из микрорайонов.

«Ростовводоканал лишь заявил о восстановлении водоснабжения, игнорируя многочисленные письма жителей. Сегодня регион стоит перед реальной угрозой пожаров, а гидранты и краны остаются без воды, игнорируя безопасность наших жизней и имущества», — заявляют жители.

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Видео: Жители СНТ «Урожай»

Они добавили, что вода пропадает в летнее время. Добавим, что сейчас в начале июня температура воздуха поднимается выше +30 градусов.

В среду, 5 числа, синоптики обещают +36 градусов.

Ранее Росприроднадзор выяснил, что за черная жижа сливалась в Таганрогский залив.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Водоснабжение#Проблемы с водой#Жара
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