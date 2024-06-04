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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Жительница Ростовской области заключала браки с иностранцами ради гражданства

Жительница Ростовской области заключала браки с иностранцами ради гражданства

4 июня 2024, 12:28
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области заключала браки с иностранцами ради гражданства
Жительница Ростовской области стала фигуранткой уголовного дела за организацию незаконной миграции, сообщили в региональном УФСБ.

Подельником подозреваемой оказалась уроженец одной из республик Средней Азии. Они вместе действовали с 2021 года в течение двух лет.

Жительница Волгодонска заключала фиктивные браки с иностранцами, что давало последним право проживать в РФ. А в дальнейшем они могли претендовать на гражданство.

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Теперь эта схема стала известна, в результате чего возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет семь лет колонии.

Ранее стало известно, что в Ростовской области мигранты без водительских прав управляли автобусами.

До этого в полях донского региона нашли десятки мигрантов-нелегалов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Миграция#Гражданство#Происшествия
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