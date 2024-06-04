Жительница Ростовской области заключала браки с иностранцами ради гражданства

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Подельником подозреваемой оказалась уроженец одной из республик Средней Азии. Они вместе действовали с 2021 года в течение двух лет.
Жительница Волгодонска заключала фиктивные браки с иностранцами, что давало последним право проживать в РФ. А в дальнейшем они могли претендовать на гражданство.
Теперь эта схема стала известна, в результате чего возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет семь лет колонии.
Ранее стало известно, что в Ростовской области мигранты без водительских прав управляли автобусами.
До этого в полях донского региона нашли десятки мигрантов-нелегалов.