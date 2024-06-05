«Даже ходить больно»: почему благоустройство в Ростовской области не радует жителей

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Многие из реализованных проектов благоустройства не вызывают восхищения у ростовчан. В качестве примера эколог приводит новый парк на Тружеников в Ростове.
«Там на эко-дорожках использовали голый щебень. Да такой, что ходить больно. Для сравнения, в Москве или Казани эко-тропы благоустроены мелкой крошкой», — отмечает Андрей Зайчиков.
Собеседник добавляет, что сейчас, прогуливаясь по Москве, наблюдает, как все сделано удобно и по-домашнему, для комфорта людей, чтобы жители столицы ощущали себя частью города. В парках — мягкие круги, удобные подвесные качели, прорезиненные беговые дорожки…
В Ростове, по мнению собеседника, часто делается наоборот. Все реализуется будто бы формально, создавая ощущение следования принципу: «Хотели? Получите!». А хотелось бы, чтобы благоустройство велось с заботой о горожанах.
«Вспомните, например, когда на Стачках — если ехать от Тружеников в сторону Зорге, по правой стороне между пятиэтажными домами возвели 24-этажную высотку. Тогда жителей убеждали, что рядом появится интересное, благоустроенное пространство. В итоге установили комплексы турников близко к деревьям. Все заросло ветками да так, что на перекладинах невозможно подтянуться», — говорит собеседник.
Не случайно, по словам эксперта, на экологическом форуме, который проходит в Москве, Ростовская область не продемонстрировала никаких ярких проектов региона.
«Это говорит о том, что в Ростовской области не реализуются интересные решения», — склоняется к выводу эксперт.
Эколог уверяет, что на Дону есть идеи, технологии и команда для реализации проектов по улучшению комфорта проживания. Только проекты эти никому не интересны.
«Многие поражаются моим разработкам. Но, думаете, кого-то у нас это заинтересовало? Никого», — констатирует Зайчиков.
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