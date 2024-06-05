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«Деградация Ростова»: на Газетном закрасили дореволюционную рекламу

«Деградация Ростова»: на Газетном закрасили дореволюционную рекламу

5 июня 2024, 10:48
Фото: «МойФасад"/Геннадий Крольман
«Деградация Ростова»: на Газетном закрасили дореволюционную рекламу

На старинном доме в Газетном в Ростове закрасили дореволюционную рекламу

В Ростове-на-Дону неизвестный закрасил часть дореволюционной рекламы, сообщил краевед Геннадий Крольман.

В 2017 году в Ростове-на-Дону во время реставрации исторического здания обнаружили дореволюционную рекламу, которая была нанесена на стены дома на пересечении Газетного/Ульяновского. На днях неизвестные закрасили ее часть. Крольман считает, что сделано это было по указанию городских или районных властей.

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На днях неизвестные закрасили ее часть.На днях неизвестные закрасили ее часть.
На днях неизвестные закрасили ее часть. На днях неизвестные закрасили ее часть.
На днях неизвестные закрасили ее часть.
Фото: «МойФасад"/Геннадий Крольман

Краевед отметил, что это кощунство закрашивать редчайшее граффити. Чаще всего коммунальщики не обращают внимание на исторически важные детали и просто уничтожают их.

«Деградация Ростова идет быстрее, чем его развитие», — поделился Геннадий Крольман.

Ранее госэкспертиза разрешила реставрацию мужской гимназии имени Н. Степанова в Ростове. Старинное знание расположено в центре города.

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