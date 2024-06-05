«Деградация Ростова»: на Газетном закрасили дореволюционную рекламу

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В 2017 году в Ростове-на-Дону во время реставрации исторического здания обнаружили дореволюционную рекламу, которая была нанесена на стены дома на пересечении Газетного/Ульяновского. На днях неизвестные закрасили ее часть. Крольман считает, что сделано это было по указанию городских или районных властей.
Краевед отметил, что это кощунство закрашивать редчайшее граффити. Чаще всего коммунальщики не обращают внимание на исторически важные детали и просто уничтожают их.
«Деградация Ростова идет быстрее, чем его развитие», — поделился Геннадий Крольман.
Ранее госэкспертиза разрешила реставрацию мужской гимназии имени Н. Степанова в Ростове. Старинное знание расположено в центре города.