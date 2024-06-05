«Деградация Ростова»: на Газетном закрасили дореволюционную рекламу

В 2017 году в Ростове-на-Дону во время реставрации исторического здания обнаружили дореволюционную рекламу, которая была нанесена на стены дома на пересечении Газетного/Ульяновского. На днях неизвестные закрасили ее часть. Крольман считает, что сделано это было по указанию городских или районных властей.