Для России, Узбекистана и Беларуси создадут общее окно помощи МСП

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:44
Соответствующий договор подписали в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024 глава Корпорации МСП Александр Исаевич, руководитель Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов и руководитель Компании по развитию предпринимательства Узбекистана Аббосхон Махаматов, пишут РИА Новости.
Александр Исаевич отметил, что представители малого и среднего бизнеса каждой из стран, которые принимают участие в соглашении, смогут решать вопросы, связанные с получением поддержки от национальных институтов развития малого и среднего предпринимательства и уполномоченных организаций государств-партнеров. На данный момент участниками соглашения являются Россия, Узбекистан и Беларусь, а также к нему хотят в будущем присоединиться Киргизия и Казахстан. Для ускорения процесса в рамках документа будут использоваться онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.
Подписанный договор также предусматривает обмен опытом и наилучшими практиками в развитии предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов компаний, которые относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, помощь в интеграции их в цепочки поставок, улучшение мер поддержки представителей малого и среднего предпринимательства, разработку дорожных карт для конкретных проектов и другие мероприятия.
Напомним, поддержка со стороны государства и развитие бизнеса в России осуществляется в ходе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.