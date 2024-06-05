Для России, Узбекистана и Беларуси создадут общее окно помощи МСП

Александр Исаевич отметил, что представители малого и среднего бизнеса каждой из стран, которые принимают участие в соглашении, смогут решать вопросы, связанные с получением поддержки от национальных институтов развития малого и среднего предпринимательства и уполномоченных организаций государств-партнеров. На данный момент участниками соглашения являются Россия, Узбекистан и Беларусь, а также к нему хотят в будущем присоединиться Киргизия и Казахстан. Для ускорения процесса в рамках документа будут использоваться онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.