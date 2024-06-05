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Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 08:51

Бывший директор колледжа в Ставрополе попался на многочисленных взятках

Эксперты разъяснили, для чего в Ростовской области введен режим повышенной готовности

5 июня 2024, 08:49
Фото: donland.ru
Бывший директор колледжа в Ставрополе попался на многочисленных взятках
Засуха — это очередная угроза для будущего урожая. Как введенный в Ростовской области режим повышенной готовности позволит исправить ситуацию с гибелью посевов — выяснил корреспондент RostovGazeta.

Эксперты отмечают, что режим повышенной готовности, введенный из-за засухи, никаких ограничений для обычных граждан не несет.

«Он распространяется на органы управлений, органы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации», — отмечает юрист, адвокат Антон Габович.
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Эколог Андрей Зайчиков разъясняет, что введение режима демонстрирует серьезность ситуации с посевами. Ростовская область — сельскохозяйственный регион, который много лет удерживает лидирующие позиции по объемам собранного урожая.

«Если будет доказана прямая зависимость убытков от засухи, то введенный режим позволит сельхозпроизводителям рассчитывать на различные формы государственной поддержки. Например, аграрии смогут получить компенсации, чтобы пересеять погибшие посевы», — разъясняет Андрей Зайчиков.
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Собеседник добавляет, что введение такого режима позволит региону рассчитывать на поддержку федерального уровня.

Ранее RostovGazeta выясняла, стоит ли ждать роста цен на продовольствие в Ростовской области из-за заморозков.

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