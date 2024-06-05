rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Эксперты РЭО поделились сведениям о реформе сферы ТКО на форуме «Экология»

Эксперты РЭО поделились сведениям о реформе сферы ТКО на форуме «Экология»

5 июня 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты Российского экологического оператора в рамках XV Международного форума «Экология» представили итоги работы по реформе сферы обращения с отходами и построению экономики замкнутого цикла.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что для успешного воплощения в жизнь данной реформы нужно плодотворно работать по нескольким направлениям. Это внедрение цифровизации, подготовка кадров и создание необходимой инфраструктуры. О наработках по этим векторам эксперты РЭО рассказали на форуме, пишет gorod55.ru.

Советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев отметил изменения в методологиях реализации климатических проектов в сфере обращения с ТКО. Новые методы позволят владельцам полигонов ТКО правильно оформлять документацию и вести подсчет сокращения выбросов парниковых газов.

Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский поделился опытом работы компании в подготовке кадров. Для этого ещё в 2021 году создали консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. На сегодняшний день в нём 44 участника, в том числе 23 вуза и 2 банка.

Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков рассказал о цифровой экосистеме отрасли обращения с отходами. Она включает в себя мобильное приложение «Уберу», портал «Цифровой РЭО», электронную площадку, на которой можно покупать и продавать вторсырьё, автоматизированную информационную систему «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО»), федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

#Общество
Подпишитесь
Температура выше нормы: метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:46
«Я не помню таких заморозков»: глава донского Минприроды сообщил об изменении климата
Сегодня, 06:04
Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Ростовской области с 1 июля
Сегодня, 05:07
Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс
Вчера, 15:45
В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш
Сегодня, 04:38
Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове
Сегодня, 06:30
"