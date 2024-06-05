Эксперты РЭО поделились сведениям о реформе сферы ТКО на форуме «Экология»

Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский поделился опытом работы компании в подготовке кадров. Для этого ещё в 2021 году создали консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. На сегодняшний день в нём 44 участника, в том числе 23 вуза и 2 банка.