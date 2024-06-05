Эксперты РЭО поделились сведениям о реформе сферы ТКО на форуме «Экология»

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что для успешного воплощения в жизнь данной реформы нужно плодотворно работать по нескольким направлениям. Это внедрение цифровизации, подготовка кадров и создание необходимой инфраструктуры. О наработках по этим векторам эксперты РЭО рассказали на форуме, пишет gorod55.ru.
Советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев отметил изменения в методологиях реализации климатических проектов в сфере обращения с ТКО. Новые методы позволят владельцам полигонов ТКО правильно оформлять документацию и вести подсчет сокращения выбросов парниковых газов.
Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский поделился опытом работы компании в подготовке кадров. Для этого ещё в 2021 году создали консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. На сегодняшний день в нём 44 участника, в том числе 23 вуза и 2 банка.
Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков рассказал о цифровой экосистеме отрасли обращения с отходами. Она включает в себя мобильное приложение «Уберу», портал «Цифровой РЭО», электронную площадку, на которой можно покупать и продавать вторсырьё, автоматизированную информационную систему «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО»), федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).