Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что всегда болел за «Спартак»

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Губернатор оценил последний сезон «Ростова» и рассказал, что с уважением относится к главному тренеру Валерию Карпину, который ранее был игроком «Спартака». Глава региона признался, что всегда был болельщиком этого клуба.
Голубев отметил, что считает Карпина профессионалом и высоко оценивает рисунок игры его команды. Он также выразил мнение, что команда заслуживает занимать самые высокие места в РПЛ.
Добавим, что в прошедшем сезоне чемпионата России ростовчане оказались на седьмом месте. Победу одержал «Зенит», который уже несколько раз становился лидером в этом турнире.
Ранее стало известно, что футбольный клуб «Ростов» задолжал больше миллиона за гостиничные услуги.