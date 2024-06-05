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Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что всегда болел за «Спартак»

Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что всегда болел за «Спартак»

5 июня 2024, 18:33
Фото: 1MI
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что всегда болел за футбольный клуб «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

Губернатор оценил последний сезон «Ростова» и рассказал, что с уважением относится к главному тренеру Валерию Карпину, который ранее был игроком «Спартака». Глава региона признался, что всегда был болельщиком этого клуба.

Голубев отметил, что считает Карпина профессионалом и высоко оценивает рисунок игры его команды. Он также выразил мнение, что команда заслуживает занимать самые высокие места в РПЛ.

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Добавим, что в прошедшем сезоне чемпионата России ростовчане оказались на седьмом месте. Победу одержал «Зенит», который уже несколько раз становился лидером в этом турнире.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Ростов» задолжал больше миллиона за гостиничные услуги.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Голубев#Губернатор#Ростов#Спартак
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