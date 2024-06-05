Климатолог Иошпа рассказал, когда уйдет страшная жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
По его словам, к пятнице, 7 июня, температура снизится на три-четыре градуса. В некоторых районах области ожидаются осадки.
С 10 по 11 июня в регионе вновь ожидается потепление, температура поднимется до +35 градусов и выше. Жаркая погода сохранится до конца недели.
Климатолог рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что антициклон, вызывающий жару, продлится около 10 дней. После этого срока погода начнет меняться, и, возможно, пройдут дожди. Однако пока делать точные прогнозы преждевременно.
Напомним, что до +43 поднялась температура в Ростовской области 5 июня. Местные жители заявили, что им не помогают даже кондиционеры.
До этого метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону.