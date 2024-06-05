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Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Климатолог Иошпа рассказал, когда уйдет страшная жара в Ростовской области

Климатолог Иошпа рассказал, когда уйдет страшная жара в Ростовской области

5 июня 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области ожидается, что к концу недели температура немного снизится, но затем снова наступит период жары, заявил климатолог Александр Иошпа.

По его словам, к пятнице, 7 июня, температура снизится на три-четыре градуса. В некоторых районах области ожидаются осадки.

С 10 по 11 июня в регионе вновь ожидается потепление, температура поднимется до +35 градусов и выше. Жаркая погода сохранится до конца недели.

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Климатолог рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что антициклон, вызывающий жару, продлится около 10 дней. После этого срока погода начнет меняться, и, возможно, пройдут дожди. Однако пока делать точные прогнозы преждевременно.

Напомним, что до +43 поднялась температура в Ростовской области 5 июня. Местные жители заявили, что им не помогают даже кондиционеры.

До этого метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону.

#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростов#Жара#Температура#Климатолог
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