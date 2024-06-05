Климатолог Иошпа рассказал, когда уйдет страшная жара в Ростовской области

В Ростовской области ожидается, что к концу недели температура немного снизится, но затем снова наступит период жары, заявил климатолог Александр Иошпа.

По его словам, к пятнице, 7 июня, температура снизится на три-четыре градуса. В некоторых районах области ожидаются осадки. С 10 по 11 июня в регионе вновь ожидается потепление, температура поднимется до +35 градусов и выше. Жаркая погода сохранится до конца недели. В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад Узнать подробнее Климатолог рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что антициклон, вызывающий жару, продлится около 10 дней. После этого срока погода начнет меняться, и, возможно, пройдут дожди. Однако пока делать точные прогнозы преждевременно. Напомним, что до +43 поднялась температура в Ростовской области 5 июня. Местные жители заявили, что им не помогают даже кондиционеры. До этого метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону.