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Мама пропавшей ростовской студентки записалась в приемную президента

Мать пропавшей в Каспийске ростовской студентки записалась в приемную президента

5 июня 2024, 11:31
Фото: ТГ канал «Анна Цомартова»
Мама пропавшей ростовской студентки записалась в приемную президента
В феврале 2024 года мать ростовской спортсменки Анны Цомартовой подала запрос в Кремль через электронную приемную президента РФ. Женщина поедет в Москву, сообщает «КП-Ростов».

Напомним, что семья Цомартовых из Ростова-на-Дону уже четыре месяца разыскивает 22-летнюю дочь. Анна 10 февраля поехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. После боя она отправилась прогуляться на набережную и исчезла. До сих пор о состоянии и местонахождении девушки ничего не известно.

Диана Цомартова в желании найти дочь обратилась за помощью в Кремль. Она записалась в приемную президента еще в феврале. Спустя три месяца женщине ответили и пригласили приехать в Москву. Ее примут 18 июня в 14.00. Юристы уже занимаются обращением отчаявшейся женщины.

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Ранее родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании.

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