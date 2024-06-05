Мать пропавшей в Каспийске ростовской студентки записалась в приемную президента

Напомним, что семья Цомартовых из Ростова-на-Дону уже четыре месяца разыскивает 22-летнюю дочь. Анна 10 февраля поехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. После боя она отправилась прогуляться на набережную и исчезла. До сих пор о состоянии и местонахождении девушки ничего не известно.