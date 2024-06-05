Мать пропавшей в Каспийске ростовской студентки записалась в приемную президента

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Напомним, что семья Цомартовых из Ростова-на-Дону уже четыре месяца разыскивает 22-летнюю дочь. Анна 10 февраля поехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. После боя она отправилась прогуляться на набережную и исчезла. До сих пор о состоянии и местонахождении девушки ничего не известно.
Диана Цомартова в желании найти дочь обратилась за помощью в Кремль. Она записалась в приемную президента еще в феврале. Спустя три месяца женщине ответили и пригласили приехать в Москву. Ее примут 18 июня в 14.00. Юристы уже занимаются обращением отчаявшейся женщины.